الموت المفاجئ؟ ..حازم خميس أستاذ أمراض القلب يوضح..فيديو

قال حازم خميس أستاذ أمراض القلب ، إن تعريف الموت المفاجئ هو الموت غير المتوقع وطبيعي ولم يحدث نتيجة محاولة انتحار أو حادثة وهو ما يحدث للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين لا يعانون من أمراض خطيرة .

واضاف حازم خميس خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الموت أنواع ومنها الموت المفاجئ مؤكدا أن الموت المفاجئ له أسباب ومن اشهرها توقف القلب وهذا يحدث بناء علي 3 طرق .

واوضح حازم خميس ، إن القلب يتوقف اذا حدث له رجفة بطينية أو يتوقف أو كهرباء البطين تتوقف ، مشيرا إلي انه 95% من الموت المفاجئ نتيجة أسباب قلبية تتمثل في مشاكل في القلب .

وتابع : إن مرضي القلب تم تقسيمهم إلي ما قبل 35 سنة وبعد 35 سنة مؤكدا انه فوق 35 سنة الأمراض تكون في الشريان التاجي من خلال حدوث جلطات وما قبل 35 سنة تخص أمراض وراثية .