كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13/3/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.



#الحمل

يوم يبشر بالهدوء والحلول والظروف المناسبة والمصادفات التي تخفّف من التشنّج , تحرّك بعزم وابدِ تفاؤلاً ونضجاً وكفاءة، بوسعك التعويض عن التأخير والخسائر شرط معرفة انتقاء الأشخاص الملائمين

عاطفياً واجتماعياً

إذا واجهتك تحديات كثيرة في حياتك العاطفية، ثمة ما يؤشّر إلى وجود إيجابيات فلا تنزعج ولكن حاول التركيز على الايجابيات فقط , فالحب والاهتمام المتبادل مع شريكك يجعل العلاقة فى أفضل حال.

صحياً

إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.عليك التحلي بالصبر لان الرهاق يظهر على الصحة بعد حين , إنتبه لصحتك وتجنّب التعرض لأي مجهود غير اعتيادي

#الثور

تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك. الحذر واجب من بعض المحيطين بك , ابق واثقًا بقراراتك وخطواتك , حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع

عاطفياً واجتماعيا

للاعزب : ربما يكون الزواج فكرة ممتازة في الوقت الحالي، لكن يجب أن تنظر إلى قائمة الأولويات التي لديك، وأن تتأكد من كونك قادرًا على التحمل وتجنب التسرع , اما المرتبط : ابتعد قدر الإمكان عن المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وحاول إصلاح الأوضاع بينكما بهدوء أذا دعت الحاجة

صحياً

لا تبحث عن المشاكل الصحية اليوم، حاول أن تبتعد عن أي احتمال يمكن أن يتسبب بالأذى لك كن حريص على صحتك ونفسك , تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير

#الجوزاء



مهنياً ودراسياً

اضبط انفعالاتك وخصوصاً اذا طرأت قضايا اربكتك، كن متفائلاً وثق في إمكاناتك الذاتية. يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل والتي تكون في معظمها لمصلحتك

عاطفياً واجتماعياً

أمورك على ما يرام اليوم، وعليك استغلاله في النواحي العائلية، حيث تكون الأمور مشجعة، إذا كان لديك أمرا لبحثه مع العائلة أو أن تتكلم بموضوع ما، فإنه يوم مناسب لفعل ذلك

صحياً

يجب أن تكون الفواكه باختلاف أنواعها حاضرة قبل وبعد وجباتك اليومية، فجسدك يحتاج إلى الفيتامينات الموجودة في فواكه متعددة مثل الموز والبرتقال وجوز الهند وغيرها من الفواكه المفيدة.

#السرطان

تتزود الطاقة المميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : احذر من الذين يتربّصون بك، وامض نحو أهدافك بثقة. , المرتبط : كن واعيًا لتصرفاتك وحاول أن تتحلى بالهدوء لأن أى توتر اليوم فى العلاقة قد يحدث فارقًا كبيرًا , وقد تستاء من بعض الامور

صحياً

لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتاً مريحة مبتعداً عما يثير عصبيتك , احم نفسك جيداً من مارس، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية

#الأسد



كن حذراً جداً في بعض الأحيان لئلا تقع في المحظور، لا تخطو خطوة إلا إذا كنت متأكدًا منها هناك الكثير ينتظر سقوطك وفشلك حتى يسعد بذلك

عاطفياً واجتماعياً

الأعزب : قد يكون من الأفضل اللجوء إلى الهدوء والراحة حتى تستطيع التفكير السليم فيما يشغل بالك. , المرتبط : تتسلح بالصراحة وبالثقة وبالإرادة الطيبة لتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك

صحياً

عليك اتباع اسس معينة لطرد الإرهاق والتعب عنك , لا تترد فى أخذ وقت حتى لو قصير ليكون بمثابة أجازة من الأعمال والضغوط العصبية لتحاول مراعاة صحتك، والتقاط الأنفاس

#العذراء

يحمل هذا اليوم إيجابيات وإذا كنت تبحث عن المواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة , و قد يولد هذا اليوم بعض الامور المتشابكة , لذا عليك الحذر

عاطفياً واجتماعياً

التنازل من الطرفين في أي علاقة هو أمر ضروري على الدوام، فليس هناك أي فائدة من التصادم أو عدم استعداد أي طرف للتنازل ولو قليلاً في كل مرة، حاول أن تغير من الامور التي تسبب لك التعاسة العاطفية

صحياً

احرص ع سلامة عينيك جيداً , ابتعد عن النظر في الشاشات لوقت طويل , هاتفك , حاسوبك , شاشة التلفاز لان تعب العيون يأدي الى الصداع فانتيه

#الميزان



الأجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، ابحث عن مصلحتك وماهو مفيد لك , وعليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك وطاقتك

عاطفياً واجتماعياً

الاهمال غير المعتمد هو مايدمر العلاقات العاطفية , احرص ع شريكك اليوم كثيراً , فالعمر اقصر مما تتوقع , لا تكن غافلاً عن الشريك، وعليك أن تردّ الجميل له

صحياً

حاول المشاركة بمختلف الانشطة اليوم , وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها. أمامك متسع من الوقت بعد الظهر للقيام بنشاط رياضي يفيد وضعك الصحي

#العقرب

مهنياً ودراسياً

قد تحول ظروف خارجة عن إرادتك , يتيح لك هذا اليوم فرصاً استثنائية، ويشير الى حدث ما , انتبه لنفسك فقط وكل شيء سوف يسير على مايرام

عاطفياً واجتماعياً

حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس ولا تسمح لأي أمر بأن تؤثر في علاقتك , من الضرورى أن تتحكم فى مشاعرك وعواطفك ولا تقدم تنازلات مقابل أى شىء، فمبادئك ستظل هى الباقية.

صحياً

لكي تحافظ على صحتك السليمة، ما عليك سوى ممارسة الرياضة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. وتذكر الرياضة هي غير الاعمال اليومية , ولو عليك بالمشي

#القوس

يبدأ الحظ السيئ ببالتراجع وحلول الأمل الكبير، ما قد يولد جواً نفسياً مريحاً جداً، وهذا ما يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك براحة بال

عاطفياً واجتماعياً

للاعزب : وازن بين صوت العقل والقلب حتى لا تدخل فى علاقات غير مناسبة لك. استمع إلى عقلك وسوف يرشدك إلى الطريق الصحيح حتى لا تندم مستقبلًا. , اما المرتبط : التعبير عن حقيقة مشاعرك تجاه الشريك لن تكون نقطة ضعف يستغلها لمصلحته، فهو يفهمك جيداً

صحياً

حاول ان لايسيطر عليك الكسل ، في المساء زيارة لاحد اصدقائك او اقربائك ستنعشك كثيراً

#الجدي

سيطر على مزاجك الحاد لأنه يأخذ من طاقتك الكبيرة. واليوم قد تواجه ضغوط كبيرة في العمل , عليك ان تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل الى النجاح من أول محاولة

عاطفياً واجتماعياً

لا تتردد فى دعم علاقتك بشريكك فهى تستحق ذلك ، فالوصول للهدوء و الاستقرار يتطلب منكم بذل مجهود اكبر. ، وتوضيح بعض الأمور ينتظر خطوة منك

صحياً

قد تعاني اليوم من حالة ارهاق شديدة فعليك اخذ قدر كافى من الراحة و الوصول لدرجة النوم العميق ، حتى لا تتأخر حالتك الصحية. ابحث دائماً عن الجديد ولك اهتمامات متعددة

#الدلو

لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها أبدًا. وانتظر الفرج لانه قريب. حدسك ممتاز ويدلك على الطريق الواجب سلوكها تفاديا لبعض الأخطاء وقصر النظر، وتحاشي الفخاخ التي قد تنصب لك

عاطفياً واجتماعياً

عاطفياً : لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزا في مجالك العاطفي، حاول أن تستغل ذلك إلى أقصى الحدود ولن تكون إلا رابحا , اجتماعياً : حسك الفكاهي يجعلك محط إعجاب وتقدير الأصدقاء ويدفعهم إلى طلب رفقتك الدائمة

صحياً

اعتماد برنامج غذائي متوازن يساعد كثيرا للحفاظ على الرشاقة وعدم الوقع في البدانة المفرطة , الصحة تبدأ بالتحسن، كما أن مزاجك في تحسن مطرد هذا اليوم لما تلقى من أمور قد تعجبك

#الحوت



الاستخفاف بالمهام الموكلة إليك يكون مكلفاً جداً، فبادر الى تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان , وأنت تجيد الدخول في المغامرات وتستطيع النجاح فيها.

عاطفياً واجتماعياً

البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية , لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان

صحياً

: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ورغبة في الابتعاد عن الجميع , لاتجعل اعصابك منتهية وتندفع وتثور من ابسط الامور , صحتك هي رأس مالك.