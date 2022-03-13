مصرع محام وزوجته و إصابة ٥ آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

لقى محام وزوجته مصرعهما ، و أصيب ٥ آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى و بيجو بطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، أمام قرية البيجيه بـ قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية البيجيه، نتج عنه وفيات وإصابات.

تبين مصرع كرم كامل محام ، و زوجته ، و إصابة كل من: ياسمين كرم كامل ، منار كرم كامل، علاء عبدالراضى، محمود عبدالراضى سيد ، و عبدالله عبدالناصر.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، و المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.