عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع محام وزوجته و إصابة ٥ آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

صدى البلد

لقى محام وزوجته مصرعهما ، و أصيب ٥ آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى و بيجو بطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، أمام قرية البيجيه بـ قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية البيجيه، نتج عنه وفيات وإصابات.

 

الثلاثاء المقبل|الحملة القومية للتحصين ضد حمى الوادي المتصدع والقلاعية بقنا

إنقاذ 14 راكبا من الغرق سقط بهم ميكروباص في ترعة بقنا

 

تبين مصرع كرم كامل محام ، و زوجته ، و إصابة كل من: ياسمين كرم كامل ، منار كرم كامل، علاء عبدالراضى، محمود عبدالراضى سيد ، و عبدالله عبدالناصر.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، و المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم قنا دشنا الطريق الزراعى محام جثتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

سعر الذهب اليوم الأحد 13- 3- 2022

دوي انفجارات عنيفة في لفيف وعدد من مناطق أوكرانيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-3-2022

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

موضوعات متعلقة

مؤتمر بطب قنا: التليف الرئوى فى صعيد مصر مختلف عن مثيله المشهور عالميا

مصرع سيدة خلال اندلاع حريق في منزلها بقنا

ترشيحاتنا

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم الأحد .. رابطة الأندية: الدورى سينتهي أواخر سبتمبر

مصر لا تترك أبناءها.. الدولة تأمن مستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا

أهم الأخبار.. عبد الغفار: لا مكان للعائدين من أوكرانيا في الجامعات.. مدرب صن داونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. عدد زيجات صابر الرباعي

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ