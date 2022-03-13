عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرامكو تتوسع فى الصين وتشارك في إنتاج 300 ألف برميل نفط يومياً|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية “العربية”، تقريرا يؤكد أن “أرامكو”، أكبر منتج نفط فى العالم، تتوسع فى الصين، وقررت دخول شراكة مع مجموعتى شمال هواجين وبانجين الصينيتين لتأسيس منشأة تضم مصفاة لإنتاج 300 ألف برميل يومياً.

وأوض التقرير أنه المنشأة عبارة عن مجمع متكامل للبتروكيماويات لتحويل السوائل إلى كيميائيات، ويبدأ إنتاج المجمع فى 2024، لافتاً إلى أن أرامكو ستورد للمجمع 210 آلاف برميل نفط يومياً، كذلك سيتم تدشين وحدة تكسير إثيلين، وذلك لتصنيع آلاف المنتجات اليومية، من أجل تلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن أرامكو تتوسع شرقاً، وهى شريكة فى العديد من المشاريع الضخمة العابرة للحدود، وحققت 77.6 مليار دولار أرباحا بنهاية سبتمر 2021، وتبلغ قيمتها السوقية 2.3 تريليون دولار، وتنتج فى اليوم 9.3 مليون برميل نفط خام، لتصل إلى 13 مليونا بحلول 2027.

فضائية العربية منتج نفط الصين د المشاريع الضخمة وحدة تكسير إثيلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست خطيرة.. تفاصيل إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة أمام السنغال

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

تعرف على مستجدات قرارات السعودية لـ عُمرة شهر رمضان |فيديو

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على مدينة أربيل العراقية

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

سعر الذهب اليوم الأحد 13- 3- 2022

ترشيحاتنا

بوريل : فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يؤدي لحرب عالمية ثالثة

رونالدو رابعا.. محمد صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

الرئيس البولندي يوقع على مشروع قانون لدعم اللاجئين الأوكرانيين

بريطانيا تمنح 350 جنيها إسترلينيا شهريا للعائلات المستضيفة للاجئين الأوكرانيين

رئيس مكافحة الآفات الزراعية يتفقد صوب المفترس الأكاروسي استعدادا لإطلاقه

طارق حامد خايف يسافر.. شوبير: الأهلي والزمالك لا يملكان سوى الشناوي وزيزو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة تحت القصف.. أوكرانية تضع مولودة رغم إصابتها في الحرب

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

فيديو

شنط ياسمين صبري المثيرة للجدل.. وصلت لـ مليون و300 ألف

ليلة النصف من شعبان وفضلها وكيفية إحيائها.. فيديو

تصرف غير لائق.. رسالة اعتذار من محمود علاء لـ جماهير الزمالك وإدارة النادي

هانى عادل يطرح أغنية جديدة بعنوان سكر الدنيا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ