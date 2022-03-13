أرامكو تتوسع فى الصين وتشارك في إنتاج 300 ألف برميل نفط يومياً|شاهد

عرضت فضائية “العربية”، تقريرا يؤكد أن “أرامكو”، أكبر منتج نفط فى العالم، تتوسع فى الصين، وقررت دخول شراكة مع مجموعتى شمال هواجين وبانجين الصينيتين لتأسيس منشأة تضم مصفاة لإنتاج 300 ألف برميل يومياً.

وأوض التقرير أنه المنشأة عبارة عن مجمع متكامل للبتروكيماويات لتحويل السوائل إلى كيميائيات، ويبدأ إنتاج المجمع فى 2024، لافتاً إلى أن أرامكو ستورد للمجمع 210 آلاف برميل نفط يومياً، كذلك سيتم تدشين وحدة تكسير إثيلين، وذلك لتصنيع آلاف المنتجات اليومية، من أجل تلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن أرامكو تتوسع شرقاً، وهى شريكة فى العديد من المشاريع الضخمة العابرة للحدود، وحققت 77.6 مليار دولار أرباحا بنهاية سبتمر 2021، وتبلغ قيمتها السوقية 2.3 تريليون دولار، وتنتج فى اليوم 9.3 مليون برميل نفط خام، لتصل إلى 13 مليونا بحلول 2027.