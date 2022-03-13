سعر مذهل.. تعرف على تكلفة فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير في عيد ميلادها.



ولفتت هيفاء وهبي الأنظار في عيد ميلادها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون البينك الفاتح.



وحمل فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها، توقيع دار الأزياء Oscar de la renta ، وبلغ سعر التصميم 4690 دولار أمريكي أي ما يقرب من 72 ألف جنيه مصري.



وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة أيضا.



حياتها الشخصية

ولدت الفنانة هيفاء وهبي ، في العاشر من مارس عام 1972 من أب لبناني وأم مصرية بجنوب لبنان، وفي التسعينيات، تزوجت من ابن عمها نصر فياض عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً فقط، وسافرت معه إلى نيجيريا حيث كان يعمل هنا، وخلال فترة الحمل عادت هيفاء إلى لبنان وانفصلت عن فياض وأنجبت منه ابنة واحدة هي زينب.

بعدها تزوجت هيفاء من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في 24 أبريل عام 2009 في بيروت، وكان من بين ضيوف حفل الزفاف المطربة أنستاشيا، كارمن إلكترا، شون كومبس، جوجوش، نوال الزغبي، نجوى كرم، راغب علامة، وشيرين عبد الوهاب، وقد أنفصلت هيفاء عن أحمد أبو هشيمة في نوفمبر عام 2012.

بداية المشوار

فازت هيفاء وهبي بلقب ملكة جمال جنوب لبنان وهي في السادسة عشرة ، أصدرت وهبي ألبومها الأول في عام 2002 بعنوان "هو الزمان"، وفي عام 2005 أصدرت ألبومها الثاني تحت عنوان "بدي عيش"، وقد لاقت الأغنية المنفردة التي تحمل عنوان "يا حياة قلبي" نجاحاً شعبياً كبيراً، وذلك بعدما صدرت عَقب إغتيال السياسي اللبناني رفيق الحريري، وعنوان الألبوم يدور حول "الحرية ، التي تعتبر من أبسط حقوق الإنسان"، وتُعتبر أغنية أصبحت أغنية "أنا هيفاء" التي صدرت في عام 2005 شرارة الشهرة الواسعة للفنانة اللبنانية حيث ذاع صيت تلك الأغذية بطريقة كبيرة في ذلك الوقت

وفي عام 2006، أصدرت " أغنية بوس الواوا، التي تم استخدامها لاحقاً في إعلان لإحدى الشركات، كما تم التصويت عليها كأغنية العام في عام 2006 من قبل راديو سكوب وصوت الموسيقى.

وفي 2008 بدأت هيفاء مشوارها السينمائي ، حيث تألقت في فيلم Sea of ​​Stars الذي أنتجته شركة بيبسي، إلى جانب كارول سماحة وأحمد الشريف ووائل كفوري وبريجيت ياجي ورويدة المحروقي.

و في 4 يوليو 2008 ، أصدرت وهبي ألبومها الثالث "حبيبي أنا" والذي أحتوى على 15 أغنية بما في ذلك الأغنية الرئيسية "مش قادرة أستنى".

2010-2012: بيب هيفا وملكة جمال الكون

أصدرت هيفا البوم خاص للاطفال في مارس عام 2010 من إنتاج شركة روتانا للتسجيلات.

وفي صيف 2013، أطلقت هيفاء أغنيتها "غلا غلا"، و بعدها بعام، وقعت مع شركة طارق فريتخ ، وأطلقت وهبي أغنيتها الجديدة "فرحانة" في 21 يونيو 2014.

وقد دخلت هيفاء وهبي مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي وشاركت في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات، منها "دكان شحاتة"، "حلاوة الروح"، "مريم"، "الحرباية"، "لعنة كارما".

نالت هيفاء وهبي العديد من الجوائز، منها جائزة "Big Apple Music Awards" كأفضل فنانة في الشرق الأوسط، و"جائزة الفنان الأكثر شعبية" من قبل "مجلة بيبول" عن ألبومها "هوا"، كما صُنفت ضمن "قائمة أكثر 100 شخصية عربية مشهورة" لعام 2017 من قبل مجلة " فوريس"