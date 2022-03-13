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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بمناسبة عيدها القومي| بني سويف.. الحضارة والزراعة فى لؤلؤة الصعيد.. إنفوجراف

وزير الزراعة
وزير الزراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا جديدا، بمناسبة احتفال محافظة بني سويف بعيدها القومي بعنوان: “بني سويف.. الحضارة والزراعة فى لؤلؤة الصعيد”.

وتحتفل المحافظة بعيدها القومي فى 15 مارس من كل عام تزامناً مع ذكرى قطع أهالي المحافظة خطوط السكك الحديدية لقطارات الإنجليز خلال ثورة 1919، كما تعتبر بني سويف إحدى محافظات شمال الصعيد، والتى تعد محافظة أثرية زراعية وتعتبر متحفا تاريخيا لكل عصور مصر، حيث كانت عاصمة مصر في عصري الأسرتين 9 و10 الفرعونيتين، وتشمل العديد من كنوز مصر.

وتضم المحافظة 7 مراكز إدارية هي: بني سويف، والواسطى، وناصر، وإهناسيا، وببا، وسمسطا، والفشن، كما يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بها: 315 ألف فدان، ويتنوع إنتاجها النباتي من المحاصيل الحقلية والتي تشمل: القمح – البرسيم – البنجر – الفول البلدي – البصل – الثوم – أعلاف خضراء – حمص – حلبه – شعير – قصب السكر – الذرة – السمسم – الفول الصويا – الفول السوداني – الجراوة – عباد الشمس – البانكو.

 


وأبرز محاصيل الخضر المنزرعة بها: الفلفل – الكوسة – الطماطم – الباذنجان – البازلاء – الجزر – السبانخ – البطاطس – الكرنب – الفاصوليا – الكرات – اللوبيا – البامية – البطاطا – الخيار – الكنتالوب – القلقاس – البطيخ، والفاكهة: الموالح – العنب – الموز – المانجو، كذلك النباتات الطبية والعطرية مثل: البقدونس – العطر – النعناع – الينسون – الشيح – الكزبرة – الكراوية – الكرفس – الكاندويولا – الريحان – الزعتر – الشبت.

وفيما يتعلق  بالثروة الحيوانية، يوجد بها حوالي 184 مزرعة إنتاج حيواني، تضم 175 ألف رأس ماشية، كما يبلغ إنتاج الألبان بها: 235 مليون طن، كذلك بها 347 مزرعة دواجن بطاقة استيعابية 4.6 مليون طائر، ويبلغ الإنتاج 1.3 مليون طائر، فضلا عن 9 مجازر دواجن بطاقة ذبيح: 303 آلاف طائر يومي، و312 محلا للأعلاف، و22 مصنع أعلاف.

وعن  أشهر الأسماك بالمحافظة: البلطي – البياض – القراميط – بساريا – شيلان – قشر البياض – الحنشان.

 ويضم القطاع الزراعى بالمحافظة: 265 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض، ومحطة بحوث سدس  التي تضم 7 معاهد بحثية.

بني سويف وزارة الزراعة محافظة بني سويف مركز المعلومات الصوتية والمرئية حافظة بني سويف

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