بالصور.. إقبال كبير على القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس في القليوبية

أطلقت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، القافلة التنموية الشاملة بقريتي تل بني تميم وسيلمان الور بمحافظة القليوبية، برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القلويبة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عمرو خليل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد عبد النبي، منسق عام القافلة ومدير وحدة تعليم الكبار بالكلية.

وذلك بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتضمنت القافلة خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرى منها الرمد، والباطنة، وطب الأسنان والجلدية، وأطفال، والأنف والأذن، ومخ والاعصاب مع تقديم الأدوية اللازمة لهم.

كما تضمنت حملة كساء وتوزيع أكثر من 1200 قطعة ملابس، وتوزيع أكثر من 300 كرتونة غذائية، لأهالي القريتين.

كما تم تقديم ورش فنية لعمل وكيفية طباعة المنسوجات على الملابس وتسليم هذه الملابس لأطفال القرية.

وفي الإطار ذاته، أقامت وحدة محو الأمية بتحديد مستوى وعمل استكتاب لأكثر من 80 سيدة من أهالي القريتين، وذلك بالتعاون مع هيئة العامة لتعليم الكبار بالجامعة، كما تم عمل بعض الندوات والأنشطة التوعوية لأهالي القريتين.