محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء "سكن كريم" بقرية الزرابي

تناول اللواء عصام سعد محافظ أسيوط "كوب شاي" مع بعض أهالي قرية الزرابي بمركز أبوتيج وذلك أثناء تفقده لأعمال إنشاء بعض المنازل ضمن مشروع "سكن كريم".

ويأتي ذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.





رافق المحافظ – خلال الجولة التفقدية - المهندس عادل عبداللطيف نائب رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات الجهاز والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد المحافظ أحد منازل سكن كريم والتي يجرى تنفيذها بالقرية لتوفير سكن مناسب للمواطنين الأكثر احتياجاً واستمع المحافظ إلى رأي أهالي القرية في المشروع وأهميته مؤكدًا الانتهاء من توصيل كافة المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء لافتًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة انجاز مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالقرى والنجوع وتغطية القرى بشبكات ومحطات الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي جو من السعادة - وأثناء جولته التفقدية - لبى المحافظ دعوة أهالي قرية الزرابي لتناول "كوب من الشاي" مع العمال والمهندسين العاملين بالمشروع لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لنهو الأعمال مشيدًا بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في قطاعات الاسكان الاجتماعي وسكن كريم ومشروعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي وذلك ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه وبلغ عدد مجمعات خدمة المواطنين التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة 35 مشروع بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 32 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه ، والتضامن الاجتماعى 33 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

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