حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

سعرها من 10 إلى 50 جنيها

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يجلس عم " سيد " في " دكانه " الصغير وسط جريد النخيل بمنطقة القيسارية بحي غرب أسيوط وهو يقوم بتقطيع جريد النخيل لصناعة فوانيس رمضان ورغم تراجع الإقبال عليه إلا أن عم سيد يحتفظ بهذه العادة السنوية احتفالا بقدوم الشهر الكريم .

وقال عم " سيد " أنا اعمل قفاص منذ 50 عاما وتعلمت هذه المهنة من عمي كنت اجلس بجواره أثناء قيامه بعمل الأقفاص من الجريد وقبل شهر رمضان كنا نقوم بصناعة الفوانيس من جريد النخيل ولكن مع ظهور أشكال الفوانيس من البلاستيك والحديد وغيرها من الخامات تراجع الإقبال على فوانيس الجريد .

وأضاف عم " سيد " كنت انتظر شهر رمضان وأقوم بجمع الجريد من النخيل استعدادا للشهر الكريم وكان الإقبال كبير جدا على شراء فوانيس رمضان بأشكال وأحجام مختلفة ويختلف السعر من فانوس لآخر حسب حجم الفانوس .

وأشار إلى أنه يقوم بشراء جريد النخيل من المزارعين بالقرى.. الألف جريدة 1500 جنيه ويصنع الفانوس من جريدة نخيل واحدة وإذا كان حجم الفانوس كبير يأخذ أكثر من جريدة ويستغرق وقت صناعة الفانوس وقت لا يتعدى النصف ساعة وكان الإقبال عليها كبيرا في السنوات الماضية لتزيين الشوارع بها استعدادا لقدوم شهر رمضان ولكن بعد ظهور الفوانيس البلاستيك والخامات الأخرى تراجع الإقبال على فوانيس الجريد قائلا: "كنت الشهر كله شغال ومش ملاحق على طلبات الفوانيس دلوقت مش بعمل غير من 3 إلى 5 فوانيس طوال الشهر".

ونوه إلى أن سعر الفانوس الجريد الصغير لا يتعدى 10 جنيهات والوسط 20 جنيهًا أما الكبير من 30 وحتى 50 جنيها على حسب الحجم والارتفاع.

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