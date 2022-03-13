رئيس الشيشان يظهر وسط جنوده قرب كييف.. شاهد

أظهرت مقاطع متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل رئيس الشيشان رمضان قديروف، وسط جنوده الذين يشاركون في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث كان متواجدا قرب العاصمة كييف.

ونشرت وسائل إعلام شيشانية فيديو لرمضان قاديروف وهو يستمع لشرح من القادة العسكريين لسير العمليات في أوكرانيا.

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس الشيشاني يتواجد على مسافة 7 كم من العاصمة العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت تدخل فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

Chechen television confirms that Dear Leader Ramzan Kadyrov is now one of Russia’s occupiers in Ukraine. In fact, he’s just a few miles outside Kyiv. https://t.co/jFzCbxrFTh pic.twitter.com/QtW1CADd56 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 13, 2022

وتحدث رئيس الشيشان خلال المقطع عن انسحاب القوات الأوكرانية من إحدى المناطق إلى كييف، قبل ساعات من وصول القوات الروسية إليها والسيطرة عليها.

There are claims Chechen figurehead Kadyrov is in Ukraine. pic.twitter.com/mIZHeE8N63 — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) March 13, 2022

وأكدت شبكة التلفزيون الرسمية في الشيشان، صحة المشاهد المتداولة مشيرة إلى تواجد الزعيم قديروف في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن قديروف الحليف الموثوق لروسيا، عن تقدم 10 آلاف متطوع شيشاني في أوكرانيا وينفذون الأوامر، في ساحة المعركة.

واعتبر قديروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ القرار الصائب لمنع أي هجوم على بلاده، مؤكدا أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.