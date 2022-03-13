عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

400 لاعب يشاركون في بطولة الناشئين للمواي تاي

صدى البلد

قرر الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، إقامة بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين خلال الفترة من 16 إلى 18مارس الجاري على مضمار الدراجات في استاد القاهرة الدولي.

وكشف محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أنه من المقرر أن يشارك نحو 400 لاعب ولاعبة في بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين وسط مشاركة كبيرة من جانب الأندية من مختلف المحافظات.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على أن بطولة الجمهورية تقرر إقامتها مبكرا عن موعدها حتى لا تتم إقامتها في شهر رمضان المبارك وذلك تيسيرا وتخفيفا على الجميع.

من جانبه قال المهندس أحمد رمضان، عضو مجلس الإدارة إن الاشتراك في بطولة العالم للمواي تاي التي تقام في شهر مايو بدولة الإمارات العربية المتحدة جعلت الاتحاد يفكر في تقديم موعد بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين من أجل إقامة بطولة الشباب والعموم التي سيتم اختيار عناصر المنتخب عبرها.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فعاليات بطولة الشباب والعموم من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الاتحاد المصري بطولة الجمهورية فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الوقاية من فيروس كورونا حمد ابراهيم بطولة العالم أحمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

الحكومة: توزيع 300 ألف شنطة رمضان على المستحقين من الشرائح الأكثر احتياجا

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

مأساة.. أوكراني يكتشف مقتل أسرته بسبب القصف الروسي أثناء تصفحه لتويتر

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

موضوعات متعلقة

العراق يستدعي السفير الإيراني على خلفية هجوم أربيل

ترشيحاتنا

بيمثلوا على الناس..مرتضى منصور:اللي طالعين في برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

نقيب الزراعيين: نتوقع ارتفاع أسعار الذرة ونستورد 8 ملايين طن

بشرى للمواطنين .. أسعار السلع تنخفض خلال يومين.. فيديو

قتل رجل أعمال بريطاني بالرصاص أمام ابنته بالمكسيك | صور

استحداث 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالمدارس الفنية بالتعاون مع ممثلي سوق العمل

الجزائر تعلن حظر تصدير مواد غذائية بينها السكر والزيت ومشتقات القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا في لندن.. صور

رفضت الباروكة.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أنيسة حسونة

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ