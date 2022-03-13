400 لاعب يشاركون في بطولة الناشئين للمواي تاي

قرر الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، إقامة بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين خلال الفترة من 16 إلى 18مارس الجاري على مضمار الدراجات في استاد القاهرة الدولي.

وكشف محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أنه من المقرر أن يشارك نحو 400 لاعب ولاعبة في بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين وسط مشاركة كبيرة من جانب الأندية من مختلف المحافظات.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على أن بطولة الجمهورية تقرر إقامتها مبكرا عن موعدها حتى لا تتم إقامتها في شهر رمضان المبارك وذلك تيسيرا وتخفيفا على الجميع.

من جانبه قال المهندس أحمد رمضان، عضو مجلس الإدارة إن الاشتراك في بطولة العالم للمواي تاي التي تقام في شهر مايو بدولة الإمارات العربية المتحدة جعلت الاتحاد يفكر في تقديم موعد بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين من أجل إقامة بطولة الشباب والعموم التي سيتم اختيار عناصر المنتخب عبرها.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فعاليات بطولة الشباب والعموم من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.