تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس وزراء العراق ووزير الخارجية الأمريكي

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إنه حكومته ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، مساء أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث".

وأكد بلنكين "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته".

وأعرب الكاظمي عن "شكره للمواقف الساندة للعراق"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية"، مشيراً الى ان "العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً".

وكان اربيل عاصمة كردستان العراق قد تعرضت لهجوم صاروخي تبنته الحرس الثوري الإيراني، ضد أهداف أمريكية.