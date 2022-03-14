عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس وزراء العراق ووزير الخارجية الأمريكي

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إنه حكومته ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، مساء أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث".

وأكد بلنكين "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته".

وأعرب الكاظمي عن "شكره للمواقف الساندة للعراق"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية"، مشيراً الى ان "العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً".

وكان اربيل عاصمة كردستان العراق قد تعرضت لهجوم صاروخي تبنته الحرس الثوري الإيراني، ضد أهداف أمريكية. 

رئيس مجلس الوزراء الولايات المتحدة الامريكية رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

العظمى 16.. الأرصاد: ذروة الطقس البارد خلال 48 ساعة.. فيديو

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. روسيا تعلن تدمير أسلحة أجنبية بقصف قاعدة عسكرية أوكرانية.. مقتل صحفي أمريكي في أوكرانيا.. العراق يستدعي السفير الإيراني بعد هجوم أربيل

الأمم المتحدة: مئات الآلاف في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة طارئة

رئيس أوكرانيا يدعو شركات التكنولوجيا العملاقة لوقف دعم منتجاتها في روسيا

النقد الدولي: روسيا قد تتخلف عن سداد ديونها بعد العقوبات ومهددة بالركود

تفاصيل قصف روسيا قاعدة يافوريف الأوكرانية على حدود بولندا.. فيديو

الحد الأدنى 10 ريالات والانتظار بالدقيقة.. السعودية ترفع أجرة التاكسي 17%

الجزائر تعلن حظر تصدير مواد غذائية بينها السكر والزيت ومشتقات القمح

خوفا من الحرب النووية.. ارتفاع هائل في بناء المخابئ بـ أوروبا

ترشيحاتنا

جونيور: الزمالك ودع أبطال إفريقيا لعدم الاستقرار.. وعلاقتي بحازم إمام رائعة.. فيديو

فرنسا حلت مشكلة الإيجار القديم في 7 سنين..عصام شيحة يشرح مصر ممكن تحلها إزاي

الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل صحوته تحت قيادة تشافي ويهزم أوساسونا برباعية

الظهور الأول لـ سلسلة شاومي Redmi K50 قبل الإعلان الرسمي عنها

وزيرة التخطيط: حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات صديقة البيئة

عبادات ليلة النصف من شعبان.. 7 أمور لا تغفلها قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أيام على انتهاء الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

تموين القاهرة تضبط سلعا مخزنة في المرج قبل طرحها للبيع بأسعار مرتفعة

ابنة الفنان عبد الباسط حمودة تحتفل بخطوبتها

فيديو

خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

الشتاء يعود بقوة من جديد..فيديو

تفاصيل وفاة أحمد فتحي لاعب نادي بايونيرز .. فيديو جراف

حكم في قضية كهربا وبعتذر للجمهور.. تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ