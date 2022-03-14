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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يؤكد مجددا رغبته في التفاوض مع بوتين

الرئيسان الروسي والأوكراني
الرئيسان الروسي والأوكراني

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مهمة وفد بلاده في المفاوضات مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن مهمة وفد التفاوض مع روسيا تتمثل في ترتيب لقاء مع الرئيس بوتين والحصول على ضمانات فعالة لإحلال السلام.

وكان أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، على ضرورة فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، محذرا من سقوط صواريخ روسية على أراضي دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت بعض قوافل المساعدات الإنسانية خلال الساعات الماضية.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، الجنود الأوكرانيين الجرحى في مستشفى عسكري.
 

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، قدم مكتب رئيس أوكرانيا شريط الفيديو ذي الصلة إلى وسائط الإعلام.

ويعتني هذا المستشفى بالجيش الأوكراني الذي تلقى جروحا مختلفة في المعارك الدائرة في منطقة كييف.

 

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