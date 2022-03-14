عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال..

تنظيم مسابقة تحدي أبطال الكي جي للمدارس الرسمية للغات بالعريش

مسابقة تحدي ابطال
مسابقة تحدي ابطال الكي حي بالعريش

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء،  مسابقة ( تحدي ابطال الكي جي) للمدارس الرسمية للغات بالعريش، من أجل تنمية المهارات الإبداعية لدي الأطفال. 


وبدأت المسابقة بفترة فنية غنائية استعراضية ترحيبا بوكيل الوزارة والضيوف ومجلس الآباء والأمناء بكل مدرسة رسمية لغات. 


وأشار محمد عبد الله مدير إدارة مدارس الرسمية للغات بأن المسابقة هي الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها هذا العام بالمدارس الرسمية للغات، والتي تقام اعتبارا  من اليوم وتستمر حتى أربع أيام وتنتهي  التصفيات النهائية للمسابقة يوم الأربعاء  القادم ١٦ مارس الجاري لإعلان المدرسة الفائزة بالمسابقة، والتي تقام  تحت إشراف توجيه عام رياض الأطفال ، الموجه العام  حنان عمر ، والمشرف  نهاد جبر .

 

تدريب الأطفال

 

وألقى وكيل الوزارة بكلمة شكر فيها توجية عام رياض الأطفال لقيامة بتنظيم هذا النوع من المسابقات لرياض الأطفال والتي تتطلب مزيد من التدريب للأطفال ، من أجل على فهم وإستيعاب الأفكار الجديدة المتطورة التى تساير عصر التكنولوجيا الحديثة .

 

وقد أجريت أولى فعاليات المسابقة اليوم بين مدرستي الشهيد أ .ح أحمد شحاتة الرسمية للغات، و ٢٥ يناير الرسمية للغات ،وانتهت بفوز مدرسة ٢٥يناير الرسمية المتميزة للغات .

txt

صحة شمال سيناء تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

مسابقة تحدي أبطال المدارس اللغات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الأمن الغذائي والزراعة.. كيف تتعامل الدولة مع التداعيات المقلقة اقتصاديا للحرب بأوكرانيا؟

وزير التعليم يدعو متابعيه للانضمام لجروب Mathematica in Egypt عبر فيس بوك

3 أبريل آخر موعد|الخارجية تعلن عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل بالجابون وبوروندي

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

خطوات تحميل تحديثات تابلت أولى ثانوي استعدادا لعقد الامتحانات التدريبية الأحد القادم

وزير الخارجية يسلم رئيس الوزراء الماليزي رسالة من السيسي | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

ترفع فيه الأعمال..سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم

فيديوجراف|بسبب الغيرة من فنانة مشهورة.. انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ