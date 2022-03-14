تنظيم مسابقة تحدي أبطال الكي جي للمدارس الرسمية للغات بالعريش

لتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال..

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مسابقة ( تحدي ابطال الكي جي) للمدارس الرسمية للغات بالعريش، من أجل تنمية المهارات الإبداعية لدي الأطفال.



وبدأت المسابقة بفترة فنية غنائية استعراضية ترحيبا بوكيل الوزارة والضيوف ومجلس الآباء والأمناء بكل مدرسة رسمية لغات.



وأشار محمد عبد الله مدير إدارة مدارس الرسمية للغات بأن المسابقة هي الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها هذا العام بالمدارس الرسمية للغات، والتي تقام اعتبارا من اليوم وتستمر حتى أربع أيام وتنتهي التصفيات النهائية للمسابقة يوم الأربعاء القادم ١٦ مارس الجاري لإعلان المدرسة الفائزة بالمسابقة، والتي تقام تحت إشراف توجيه عام رياض الأطفال ، الموجه العام حنان عمر ، والمشرف نهاد جبر .

تدريب الأطفال

وألقى وكيل الوزارة بكلمة شكر فيها توجية عام رياض الأطفال لقيامة بتنظيم هذا النوع من المسابقات لرياض الأطفال والتي تتطلب مزيد من التدريب للأطفال ، من أجل على فهم وإستيعاب الأفكار الجديدة المتطورة التى تساير عصر التكنولوجيا الحديثة .

وقد أجريت أولى فعاليات المسابقة اليوم بين مدرستي الشهيد أ .ح أحمد شحاتة الرسمية للغات، و ٢٥ يناير الرسمية للغات ،وانتهت بفوز مدرسة ٢٥يناير الرسمية المتميزة للغات .