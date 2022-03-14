بحوزته شادو وبودر .. حبس تاجر مخدرات بشبرا الخيمة فى القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة بالقليوبية بحبس تاجر مخدرات 4 ايام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته كمية من المواد المخدرة ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.



وكانت المعلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدرى "الشادو ، البودر" وزنت 2,900 كيلو جرام – سلاح أبيض "سنجة"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف للإتصال بعملائه.