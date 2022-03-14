عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته شادو وبودر .. حبس تاجر مخدرات بشبرا الخيمة فى القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت نيابة شبرا الخيمة بالقليوبية بحبس تاجر مخدرات 4 ايام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته كمية من المواد المخدرة ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.


وكانت المعلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدرى "الشادو ، البودر" وزنت 2,900 كيلو جرام – سلاح أبيض "سنجة"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف للإتصال بعملائه.

القليوبية مديرية امن القليوبية أمن القليوبية شبرا الخيمة تاجر مخدرات نيابة شبرا الخيمة البحث الجنائي المعمل الجنائى قطاع الأمن العام إدارة البحث الجنائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

المشدد 7 سنوات للمتهمة بقتل زوجها بسكين المطبخ فى القليوبية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائى يتاجر بالهيروين فى القليوبية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القليوبية

ترشيحاتنا

الأمن الغذائي والزراعة.. كيف تتعامل الدولة مع التداعيات المقلقة اقتصاديا للحرب بأوكرانيا؟

وزير التعليم يدعو متابعيه للانضمام لجروب Mathematica in Egypt عبر فيس بوك

3 أبريل آخر موعد|الخارجية تعلن عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل بالجابون وبوروندي

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

خطوات تحميل تحديثات تابلت أولى ثانوي استعدادا لعقد الامتحانات التدريبية الأحد القادم

وزير الخارجية يسلم رئيس الوزراء الماليزي رسالة من السيسي | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

ترفع فيه الأعمال..سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم

فيديوجراف|بسبب الغيرة من فنانة مشهورة.. انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ