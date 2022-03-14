سيدات طائرة الأهلي يواجهن الزمالك في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، لقاء مهما اليوم أمام فريق الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك وتحقيق العلامة الكاملة في مسابقة الدوري دون أي هزيمة.

وشهد المران الختامي، أمس، جلسة لحمدي الصافي المدير الفني مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المزمع تنفيذها خلال المباراة.

يذكر أن فريق سيدات طائرة الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بعد 21 جولة في البطولة دون هزيمة، محققا العلامة الكاملة.

وكان الأهلي حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الصيد بنتيجة 3-0 في بطولة الدوري.