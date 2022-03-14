مصرع طفلة دهسها قطار أثناء محاولة عبورها مزلقان الحامدية بدشنا

لقيت طفلة مصرعها، أسفل عجلات قطار ، دهسها أثناء محاولة عبورها مزلقان قرية الحامدية بمركز دشنا شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد مصرع سوزان قناوى محمد خليل ٣ أعوام، دهسها قطار بمزلقان قرية الحامدية.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى بفاو قبلى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما لم تتأثر حركة القطارات بالحادث، و جرى إزالة آثار الحادث من على شريط السكة الحديد.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.