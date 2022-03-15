مجلس الشيوخ يستأنف عقد الجلسة العامة .. 27 الجاري

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلساته يوم الأحد الموافق 27 مارس الجاري، لنظر ما يستجد من أعمال.

وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد أن استمع لوزيري الرياضة والأوقاف، بشأن سياسة الحكومة في قضية رفع الوعي.

وقبيل رفع الجلسة، قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة والشئون الدينية والأوقاف، لدراسة الطلب في ضوء رد وزيري الشباب، والأوقاف.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف.

‏وجاء في الطلب أن الدولة المصرية تواجه في هذه الآونة تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل على مر تاريخها المعاصر، في ظل عالم يموج بالصراعات السياسية والحروب الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية والنزاعات المسلحة، ولقد وضح جليا من دراسة القضايا والأزمات المعاصرة.