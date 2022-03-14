عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في الحشيش والآيس بالجيزة

صدى البلد

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ، لاتجاره في الحشيش والآيس بمنطقة العمرانية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري ، وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.

وأحال المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، القضية رقم ١٥١٩٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٤٨٥٧ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها عصام م ر ع م، ٤٣ سنة، عاطل، محبوس.

واتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الايس في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وشهد هيثم عدلي السيد الكـردي، 36 سنة، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن تحرياته السرية التي أجراها بالاستعانة بمصادره السرية التي يثق فيها تدلي به من معلومات، وكذا مراقبته الشخصية للمتهم، أكدتا اتجاره بالمواد المخدرة، وإحرازه وحيازته لكميات من تلك المواد بقصد الاتجار؛ فاستصدر إذنا من النيابة العامة للضبط والتفتيش

 ونفاذاً له تمكن والشاهد الثاني من ضبط المتهم ممسكا كيسا يحوي ٣٢٠ شريطاً لعقار يشبه عقار التامول المخدر، واحدى عشرة قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخذر، ومبلغ مالي ٤٨٠٠ جنيه، وهاتفين محمولين، وسيارة، وبمواجهته أقر باتجاره بالمخدر المضبوط، ويكون المبلغ حصيلة لذلك، وباستخدامه الهاتف المحمول لتسهيل الاتجار، وكذا باستخدامه السيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

وأضاف بتفتيش تلك السيارة عثر بها أيضاً على كيس يحوي كمية من مسحوق الآيس "ميثامفيتامين" المخدر، وكذا قطعة أخرى لجوهر الحشيش المخدر، وكيسا يحوي (64 قرصاً وثلاثة أنصاف القرص) يشتبه في كونها مخدرة، وبمواجهته بتلك المضبوطات الأخيرة أقر بإحرازه وحيازته إياها بقصد الاتجار أيضاً، رفقة باقي المخدرات المضبوطة بحوزته.

السجن المخدرات محافظة الجيزة النيابة العامة الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

غياب رمضان صبحي عن مواجهتي مصر والسنغال

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

آخر تحديث.. هبوط أسعار الذهب والجرام يخسر 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

موضوعات متعلقة

وفاة حارس الأهلي الصاعد زياد إيهاب ..هل تتحمل الأسرة جزءا من المسئولية؟

بأمر القضاء|رفض منح مواطن براءة اختراع جهاز تسيير السيارات بالجهد البشري

ترشيحاتنا

اتحرمت من السجود.. تفاصيل تطورات الحالة الصحية للفنانة منى عبد الغني

الرهان أوكرانيا.. إيلون ماسك يدعو بوتين لـ تحدي قتال

تطورات جديدة في واقعة انتحار حارس الأهلي.. و3 قرارات من النيابة.. فيديوجراف

ضمن وفد برلماني.. نائب التنسيقية يلتقي ولي العهد الكويتي ويزور مجلس الأمة..صور

أوكرانيا تعلن توقف مفاوضات السلام مع روسيا.. وتكشف موعد استأنفها

أسرار ليلة النصف من شعبان .. 19 حقيقة.. كم تعرف منها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

القاهرة تغيرت.. يسري نصر الله: واجهنا صعوبات في تصوير "منورة بأهلها "

تحدث عن فلسطين.. لاعب الإسكواش علي فرج يتصدر الاهتمام العالمي

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ