شحن 3500 طن صودا كاوية بـ ميناء غرب بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد اليوم الإثنين عملية شحن 3500 طن صودا كاوية من الميناء على متن السفينة GUDENA ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 5.3 متر.

وسجلت موانئ بورسعيد عملية دخول وخروج 25 سفينة بمينائى شرق وغرب بورسعيد وسط استقرار نسبى للطقس .

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .