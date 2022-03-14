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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يؤكد من لبنان: الانتخابات النيابية محطة مهمة على طريق الاستقرار

صدى البلد

أكد  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال زيارة رسمية الى لبنان اليوم  ١٤ مارس الجاري، التقى خلالها بالرئاسات اللبنانية الثلاث، على أهمية الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ١٥ مايو القادم بالنسبة لاستقرار لبنان والدفع بجهود تحقيق الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية .  

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن السيد الأمين العام أجرى لقاءات مع كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تناولت مرجمل الأوضاع في المنطقة العربية وتداعيات الوضع الدولي الناجم عن الحرب الأوكرانية على الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بما في ذلك الآثار المحتملة لأزمة النزوح الأوكراني على مستوى الدعم الدولي المقدم  لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد في مقابلاته وتصريحاته الاعلامية على أن اجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان و ان يسمح بفتح باب أمل للشعب بامكانية البدء في مرحلة جديدة من الاصلاحات الضرورية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، اذا رغب لبنان في ذلك.

واستشعر أبو الغيط عزم القيادات الثلاثة على انجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام في موعده، ودعا سيادته الى الاسراع في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني واستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية الى لبنان.

ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط تطلعه لأن يواصل لبنان جهوده على صعيد رأب الصدع في العلاقة بمحيطه العربي، لاسيما تصويب العلاقة مع دول الخليج، ومواصلة التعاطي الايجابي مع المبادرة الكويتية في هذا الصدد.

هذا وتأتي زيارة الأمين العام الى لبنان في اطار  مشاركته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي يجري اطلاقه غدا بمنظمة الاسكوا التابعة للامم المتحدة.

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