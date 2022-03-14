هندسة حلوان تنظم ماراثون جري للحفاظ على صحة الطلاب

تستعد أسرة من أجل مصر بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان، غدا، لتنظيم ماراثون جري مسافة ٣ كيلو متر، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، وإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، وريادة الدكتورة نانسي مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



قال الدكتور كريم همام رائد اسرة من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان، إن هذه الأنشطة تأتي للمساهمة في بناء جسد الإنسان والترفيه عن الطلاب والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة ودروها في الحفاظ على الصحة.

وأضاف أن للأسر الطلابية بجامعة حلوان دور هام تنظيم الأنشطة التي تروح عن الطلاب وتنمي قدراتهم البدنية والفكرية.

وأكد كريم همام، أن الأسرة ستبذل أقصى جهد لها في تقديم أنشطة طلابية متنوعة، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب وصحتهم.

وتبدأ فعاليات المارثون الرياضي من الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر ساحة كلية الهندسة بحلوان، وأوضحت الجامعة أنه يتم تنظيم المارثون وسط تطبيق للاجرائات الاحترازية من كورونا .

جدير بالذكر أنه ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

ويشارك فيه أكثر من 120‪ شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة، حيث تحرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية .