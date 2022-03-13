جامعة حلوان: الدورات التدريبية للعاملين ركيزة اساسية لتطوير العملية التعليمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن بدء الدورات التدريبية لشهر مارس 2022، لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالجامعة.

ونوه المركز بأنه يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وصرح ممدوح مهدي، بأن الجامعة تحرص وتهتم بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضح المركز أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:

‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية.

جدير بالذكر ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ينظم "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية #جامعة_حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

