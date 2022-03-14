اتحاد الصناعات: لا توجد أزمة أسمنت بمصر وسعر الطن من1400 لـ1500 جنيه

قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الصناعة المصرية تعمل على خدمة الاقتصاد المصري والمشاريع القومية .

وأضاف أحمد عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" لا توجد أزمة أسمنت في مصر وسعر طن الأسمنت من 1400 لـ 1500 جنيه ".

وتابع أحمد عبد الحميد :" هناك ظروف تشغيل فرضت وضع استثنائي دون تدخل من الحكومة أو المصنعين، وهذه الظروف أثرت على أسعار مواد البناء ".

وأكمل أحمد عبد الحميد :" هناك نقص في شكاير الورق الذي يستخدم في تغليف الأسمنت نتيجة الأزمة العالمية، وهناك ارتفاع في أسعار الفحم عالميا".

وتابع أحمد عبد الحميد :" 80 % من أسباب ارتفاع الأسعار هي ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج والشحن والمواد الخام في ظل أزمة كورونا وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ".