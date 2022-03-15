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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. شيفروليه C1 بنسختيها للبيع في مزاد علني|صور

لعشاق السيارات الكلاسيكية
لعشاق السيارات الكلاسيكية .. سيارتي شيفروليه C1 للبيع

تحظى فئة السيارات الكلاسيكية على شعبية كبيرة وسط محبي القطع النادرة والفريدة، ويبدو أن سيارتي شيفروليه C1 هم نجوم هذا الموضوع، حيث سيتم طرحهم بأحد المزادات العلنية في مطلع الشهر القادم من العام الجاري 2022.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. سيارتي شيفروليه C1 للبيع في مزاد علني |صور 

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. سيارتي شيفروليه C1 للبيع في مزاد علني

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. سيارتي شيفروليه C1 للبيع في مزاد علني |صور 

 

وتأتي النسختين شيفروليه C1 باطلالة خارجية فريدة مع عدة لمسات داخلية مختلفة، من حيث الترقيات الخاصة بلون المقصورة، والفرش الخاص بالمقاعد والارضية، واغلفة الابواب الخاصة بها، إلى جانب التعزيزات الهيكلية سواء كانت بتقنية السقف المكشوف او المغلق.

 

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. سيارتي شيفروليه C1 للبيع في مزاد علني |صور 

تضم النسختين نظام تعليق أمامي مستقل مقدم من Art Morrison GT Sport، مع اطلالة كلاسيكية مميزة، ولكن تأتي السيارة موديل 1962 بدون مصد مع عدة لمسات اخرى تختلف عن قرينتها والتي دعمت بمصد معدني يزين الناحية الامامية والخلفية، مع منظومة عادم رباعية الاداء.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. سيارتي شيفروليه C1 للبيع في مزاد علني |صور 

حصلت السيارة شيفروليه C1 على محرك LS7 مكون من 8 اسطوانات طراز V، وذلك الثانية موديل 1962، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 505 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي الحركة من 8 سرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. سيارتي شيفروليه C1 للبيع في مزاد علني |صور 

بينما تأتي قرينتها من موديل 1961 بمحرك 8 سلندر ايضا V، سعة 6200 سي سي، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، ولكنه يستطيع ان يضخ قوة قدرها 650 حصانا.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. سيارتي شيفروليه C1 للبيع في مزاد علني |صور 

ويذكر أن النسختين سوف يتم بيعهما في الفترة بين 7 و 9 ابريل القادم، من خلال المزاد العلني بدار مزادات باريت جاكسون في بالم بيتش.

السيارات الكلاسيكية شيفروليه مزاد علني السيارات

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