ظهور خاطف للأنظار للنسخة شيفروليه كورفيت الرياضية .. صور

تواصل النسخة شيفروليه كورفيت من تألقها عالميًا، بعد ان ظهرت بالسوق السويسري مع اطلالتها الرياضية المعهودة، حيث تضم السيارة حزمة من تقنيات دعم قائد المركبة، إلى جانب القدرات الفنية القوية، مع اطلالة خارجية مميزة ونظان تعليق مغناطيسي، ومقصورة ذات مقاعد رياضية على طراز GT2، بالاضافة إلى فئة الكوبيه ذت الالوان المميزة مثل الاحمر المتوهج، والبرتقالي، والاسود.

ظهور خاطف للانظار للنسخة شيفروليه كورفيت الرياضية

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كورفيت

تعتمد السيارة شيفروليه كورفيت بالنسخة الخاصة بالسوق السويسري على محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 6200 سي سي، يستطيع ان يتتج قوة قدرها 842 حصانا، مقترن بناقل حركة ثماني السرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة شيفروليه كورفيت من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط.

ظهور خاطف للانظار للنسخة شيفروليه كورفيت الرياضية

وتضم السيارة شيفروليه كورفيت عدة تجهيزات ومنها جنوط رياضية المظهر وعلب مكابح باللون الاحمر، مع إطارات ميشلان بايلوت SPORT S، وترس تفاضلي مع تحكم الكتروني محدود الانغلاق، بالاضافة إلى نظام تعليق ونظام تبريد محسن، إلى جانب منظومة عادم مزدوجة الاداء ذات اطلالة رياضية.

ظهور خاطف للانظار للنسخة شيفروليه كورفيت الرياضية

وتقدم السيارة بقيمة قدرها 128.887 دولار اي مايعادل 119.300 فرنك بالسوق السويسري، بينما تقدم الفئة المكشوفة ذات الطلاء الازرق والرمادي والابيض القطبي بقيمة قدرها 136.849 دولار اي مايعادل 126.700 فرنك، مع امكانية حجز السيارة عبر الانترنت بالتواصل مع الموقع الرسمي بايداع قيمة قدرها 2.160 دولار قابلة للاسترداد.