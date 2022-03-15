الآثار الجانبية المحتملة للإكثار من ماء الليمون أثناء الحمل.. تفاصيل

طعم الليمون المنعش يمكن أن يخفف من غثيان الصباح عند النساء الحوامل، ومع ذلك ، فإن الكثيرين لديهم فضول لمعرفة المزيد عن سلامة ماء الليمون أثناء الحمل، ماء الليمون باعتدال يعتبر آمنًا أثناء الحمل. يوفر فوائد صحية ولكن ماذا عن الآثار الجانبية المحتملة للأكثار من ماء الليمون أثناء الحمل .

الآثار الجانبية المحتملة للأكثار من ماء الليمون أثناء الحمل



وفقا لما نشره موقع هيلثي أنه على الرغم من أنه يُعتقد أن الليمون يقدم بعض الفوائد أثناء الحمل ، إلا أنه من المعروف أيضًا أنه يسبب آثارًا جانبية. لذلك ، من الأفضل دائمًا مراجعة طبيبك النسائي قبل التخطيط لإدراجه في نظامك الغذائي.



1. الحموضة المعوية أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي

خلال المراحل المتأخرة من الحمل ، من المرجح أن تعاني معظم النساء الحوامل من حرقة في المعدة أو غيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي. قد يؤدي المحتوى الحمضي المرتفع في الليمون، إلى تفاقم أو تحفيز هذه الظروف. إذا كنت تعانين مما سبق ، فمن الأفضل تجنب تناول الليمون حتى تهدأ الأعراض.



2. مشاكل الأسنان

تكون عظامك وأسنانك معرضة بشدة لإزالة التكلس أثناء الحمل. قد يكون محتوى حامض الستريك في الليمون بمثابة محفز ، مما يؤدي إلى إتلاف مينا الأسنان. هذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل الأسنان، يجب تجنب استهلاك كميات كبيرة من ماء الليمون بانتظام ، واستشر طبيب أسنانك إذا لاحظت تغيرات في لون أسنانك أو ملمسها.



3. تجنب عصير الليمون المثلج

شرب ماء الليمون البارد قد يسبب البرد والسعال أثناء الحمل. من المثالي تناول ماء الليمون في درجة حرارة الغرفة أو ماء الليمون الدافئ قليلًا ، خاصة في المواسم الباردة.