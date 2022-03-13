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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. فوائد الليمون للحامل وعلاج الجيوب الأنفية.. طريقة عمل الفلافل قبل رمضان

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13_3_2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13/3/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.

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تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

 

استعدادا لرمضان .. طريقة عمل الفلافل المقرمشة
 

لم يتبق على شهر رمضان سوى أيام قليلة ،مما يجعل ربة المنزل تبدأ فى تحضير بعض الأطعمة وتجهيزها بالمنزل ومن أبرز هذه الأطعمة تفضل ربة المنزل إعداد الطعمية البيتي ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أسهل وأفضل طريقة لتحضير الفلافل المقرمشة قبل رمضان للشيف خلود مراد .

عدوى الجيوب الأنفية عند الحامل أنواعها وأسبابها وأعراضها وعلاجها
 

تنتج الجيوب الأنفية مخاطًا يتم تصريفه بشكل منهجي إلى الأنف لإبقائه نظيفًا وخاليًا من الالتهابات. قد تحدث عدوى الجيوب الأنفية أثناء الحمل عندما تلتهب البطانة الداخلية للجيوب أو تجاويف الأنف. يؤدي ذلك إلى سد ممرات التصريف ، وبالتالي ملء الجيوب الأنفية بالمخاط، أكثر مظاهر عدوى الجيوب الأنفية شيوعًا هو احتقان الأنف الذي يؤدي إلى الألم وصعوبة التنفس .

 

يمنع غثيان الحمل ومقوي للعظام .. 11 فائدة لماء الليمون للحامل


طعم الليمون المنعش يمكن أن يخفف من غثيان الصباح عند النساء الحوامل، ومع ذلك ، فإن الكثيرين لديهم فضول لمعرفة المزيد عن سلامة ماء الليمون أثناء الحمل، ماء الليمون باعتدال يعتبر آمنًا أثناء الحمل. يوفر فوائد صحية ،نستعرضها فى السطور التالية .

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