نشرة المرأة .. فوائد الليمون للحامل وعلاج الجيوب الأنفية.. طريقة عمل الفلافل قبل رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13/3/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.



تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

لم يتبق على شهر رمضان سوى أيام قليلة ،مما يجعل ربة المنزل تبدأ فى تحضير بعض الأطعمة وتجهيزها بالمنزل ومن أبرز هذه الأطعمة تفضل ربة المنزل إعداد الطعمية البيتي ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أسهل وأفضل طريقة لتحضير الفلافل المقرمشة قبل رمضان للشيف خلود مراد .

تنتج الجيوب الأنفية مخاطًا يتم تصريفه بشكل منهجي إلى الأنف لإبقائه نظيفًا وخاليًا من الالتهابات. قد تحدث عدوى الجيوب الأنفية أثناء الحمل عندما تلتهب البطانة الداخلية للجيوب أو تجاويف الأنف. يؤدي ذلك إلى سد ممرات التصريف ، وبالتالي ملء الجيوب الأنفية بالمخاط، أكثر مظاهر عدوى الجيوب الأنفية شيوعًا هو احتقان الأنف الذي يؤدي إلى الألم وصعوبة التنفس .



طعم الليمون المنعش يمكن أن يخفف من غثيان الصباح عند النساء الحوامل، ومع ذلك ، فإن الكثيرين لديهم فضول لمعرفة المزيد عن سلامة ماء الليمون أثناء الحمل، ماء الليمون باعتدال يعتبر آمنًا أثناء الحمل. يوفر فوائد صحية ،نستعرضها فى السطور التالية .