بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

بعد 5 سنوات من البحث والتحري، تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على امرأتين وسجنهما بتهمة حيازة كميات ضخمة من الجبن والمايونيز وأطنان من الأطعمة الأخرى، والتي بلغت قيمتها 1.2 مليون دولار.

قامت «آنا ريوجا» و«ماريا كونسويلو دي أورينو» من ولاية تكساس الأمريكية بتنفيذ عمليات احتيال تخطت المليون دولار باستخدام نقاط الإعانة التي توفرها الحكومة للفقراء.

أقر الثنائي بالذنب في المحكمة بعد اعترافهما باستخدام أنظمة المزايا للحصول على أكثر من 1.2 مليون دولار من الجبن والفاصوليا والقهوة والبطاطا المهروسة، والتي تم بيعها وتهريبها عبر الحدود الأمريكية.

تمكنت السلطات من ضبط عملية الاحتيال ووجدوا أن المشتريات غير القانونية بلغت 49.1 طنًا من شرائح الجبن الأمريكية، 22.3 طنًا من حبوب البينتو، 1.6 طنًا من قهوة فولجرز، 1.4 طنًا من البطاطس المهروسة سريعة التحضير، و 5000 جالون من المايونيز.

استمرت عملية الاحتيال طوال 5 سنوات مضت حيث استبدلت المرأتان طوابع طعام SNAP التي تُمنح فقط للأسر ذات الدخل المنخفض، مقابل طعام في سوق محلي يسمى "اللحوم الحدودية".

ووفقًا للتقارير، أجرت المرأتان ما لا يقل عن 713 معاملة احتيالية باستخدام طوابع SNAP food snap، والتي كانت ملكًا لمئات من العملاء الآخرين.

بدأت عملية احتيال النساء قبل خمس سنوات، تم إطلاق تحقيق في سبتمبر 2016 من قبل الأمن الداخلي ووزارة الزراعة، لكن القسم استغرق عدة سنوات للعثور على كل تفاصيل عملية الاحتيال.