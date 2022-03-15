لبنان.. مخزون القمح يكفي شهرا ونداء عام من نقيب الأفران للحكومة

كشف ‏نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف لـ"صوت لبنان" أن مخزون القمح في البلاد يكفي لحوالى الشهر.

وأضاف: ولدينا بواخر في البحر نخشى مغادرتها الى أماكن أخرى في حال لم يسدّد مصرف لبنان ثمن البضاعة.

وتابع ‏أنطوان سيف: نتمنى على لجنة الطوارئ المختصّة بالأمن الغذائي إيجاد الأسواق البديلة وتحويل الأموال إلى المورّدين.

وكان اجتماعا قد عقد لوضع آلية لقرار مجلس الوزراء بشأن السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان بإجازة تصدير يمنحها وزير الصناعة حيث تقرّر الحفاظ على الأمن الغذائي عبر تحديد المواد الأولية المفروض ان تتأمّن في السوق المحلي، ومنع تصدير السلع الغذائية التي تدخل هذه المواد في مكوّناتها. وتعمل وزارة الصناعة على تسهيل بقية الصادرات مع إجراء مراجعة دورية لأوضاع الموادّ الأوّلية عالمياً واتّخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات، مع إبقاء الاجتماعات مفتوحة للمراجعة وتسهيل استمرارية الصادرات والحفاظ على الأسواق الخارجية.