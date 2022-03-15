الصحة العالمية : كورونا لم ينتهي..ومازلنا في حالة تأهب لكافة المتحورات..فيديو

قال الدكتور يحيى مكي، مستشار منظمة الصحة العالمية، إنه لم ننتهي من وباء كورونا، مؤكدا أنه مازلنا في حالة تأهب لكل التطورات التي تحدث، خاصة هناك إرتفاع في معدل الإصابات بدول في اوروبا على رأسها فرنسا وألمانيا.

وأضاف يحيى مكي، خلال تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث”، أن هناك طفرة جديدة من متحور “أوميكرون”، مشيرا إلى أن الصين واليابات اتخذت إجراءات ااحترازية شديدة خاصة بعدد ظهور بؤر للإصابات.

وتابع مستشار منظمة الصحة العالمية، ان امريكا شهدت مليون وفاه منذ بدء الجائحة، مؤكدا ان هناك تفاوت بمعدل الإصابات حول العالم.

وأشار يحيى مكي إلى أن هناك ،90% من مرضى كورونا الذين يدخلون العناية المركزة بصفة عامة، من مرضى السكر والأمراض المزمنة، متابعا أن متحور أوميكرون ينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات التاجية.