الكهرباء عن الاستهلاك في العدادات مسبوقة الدفع: غير صحيح زيادتها عن العادية

قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه كان لدينا عجز 6 آلاف ميجا وات، مضيفاً أن الاحتياطي الآن يزيد عن الاستهلاك بأكثر من 25%.



ونفى أيمن حمزة، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء ، كل مايتردد حول أن استهلاك العدادات مسبوقة الدفع يكون أكبر من العدادات العادية ، قائلا "هذا الكلام خاطئ وغير صحيح".



وتابع الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الاستهلاك في العدادات مسبوقة الدفع غير مرتبط بكمية الشحن، قائلا: «هناك بعض المعلومات الخاطئة تقول: أنا بشحن كتير يبقى العداد هيضعني على شريحة أعلى، لكن العداد مبرمج لرفع الشرائح مع زيادة الاستهلاك لكن مع نهاية الشهر يبدأ يعيد الحسبة من أول وجديد.