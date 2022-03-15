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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء عن الاستهلاك في العدادات مسبوقة الدفع: غير صحيح زيادتها عن العادية

عداد كهرباء
عداد كهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه كان لدينا عجز 6 آلاف ميجا وات، مضيفاً أن  الاحتياطي الآن يزيد عن الاستهلاك بأكثر من 25%.


ونفى أيمن حمزة، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء ، كل مايتردد حول أن استهلاك العدادات مسبوقة الدفع يكون أكبر من العدادات العادية ، قائلا "هذا الكلام خاطئ وغير صحيح".


وتابع الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الاستهلاك في العدادات مسبوقة الدفع غير مرتبط بكمية الشحن، قائلا: «هناك بعض المعلومات الخاطئة تقول: أنا بشحن كتير يبقى العداد هيضعني على شريحة أعلى، لكن العداد مبرمج لرفع الشرائح مع زيادة الاستهلاك لكن مع نهاية الشهر يبدأ يعيد الحسبة من أول وجديد.

 

أيمن حمزة وزارة الكهرباء ميجا وات اخبار التوك شو الدكتور أيمن

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