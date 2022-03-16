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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء16 -3 -2022 اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأربعاء الموافق 16-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

 سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية. قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما و سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك. 

سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

 قد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع ، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك و سيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 سيكون هذا الأسبوع مفيدًا جدًا لك و ستحصل على بعض الفرص الرائعة التي سيكون لها تأثير إيجابي على حياتك و ستحصل على نتائج جيدة على صعيد العمل.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 من الممكن أن يكون حبيبك قد يغضب منك بسبب شيء ما و لا تكن مهمل جدا بشأن صحتك. 

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

يجب عليك أيضًا الانتباه إلى صحتك و سيكون هذا الأسبوع مليئًا بالتحديات على الصعيد الاقتصادي. قد يزداد قلقك العقلي بسبب نقص المال.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 قد يجعلك عبء العمل الإضافي تشعر بالتعب والعجز. 

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 بالنسبة لرجال الأعمال ، إذا كنت تفكر في الاستثمار ، فعليك أولاً الحصول على معلومات كاملة ، وإلا فقد تتعرض لخسائر فادحة

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

سيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك على الصعيد المالي

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

هذا الأسبوع قد تؤثر أفكارك الإبداعية على الآخرين. سوف تشعر أنك أفضل بكثير.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة ، وإلا فقد تقع في مشكلة. اتخذ قراراتك المالية بحكمة

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد Community

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