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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض وأسباب عدم انتظام ضربات القلب

ضربات القلب
ضربات القلب

يعد عدم انتظام ضربات القلب من المشكلات الصحية التى تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل سريع وصحيح.

نعرض لكم فيما يلي أهم أعراض وأسباب عدم انتظام ضربات القلب وفقا لما أورده موقع “ clevelandclinic.” 

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 أعراض عدم انتظام ضربات القلب

قد يكون عدم انتظام ضربات القلب "صامتًا" ولا يسبب أي أعراض ،ويمكن للطبيب اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب أثناء الفحص عن طريق قياس نبضك أو الاستماع إلى قلبك أو عن طريق إجراء اختبارات تشخيصية وفي حالة حدوث الأعراض التالية:

الخفقان 

شعور بزيادة ضربات القلب كأنه يتحرك من مكانه
ضرب في الصدر
الدوخة أو الشعور بالدوار
ضيق في التنفس
عدم الراحة في الصدر
إرهاق والشعور بالتعب الشديد

أسباب عدم انتظام ضربات القلب

تساعد معرفة السبب فى زيادة فرص الوقاية، حيث يمكن أن يكون سبب عدم انتظام ضربات القلب:

مرض القلب التاجي
ضغط دم مرتفع
اعتلال عضلة القلب
اضطرابات الصمام
اختلال توازن الكهارل في الدم مثل الصوديوم أو البوتاسيوم
الإصابة بنوبة قلبية
عملية الشفاء بعد جراحة القلب

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