لليوم الثاني علي التوالى.. مستشفيات قنا لم تستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن مستشفيات الصحة بـ قنا لم تستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا سواء بالمستشفيات العامة أو المركزية وذلك لليوم الثانى على التوالى، ما يعد إنجازا كبيرا للفريق الطبى ولمستشفيات مديرية الصحة في سرعة التعامل مع الحالات المصابة واتباع أحدث بروتوكولات العلاج الخاصة بالتصدى لوباء كورونا.

وأضاف تواضروس، بأن جنود الجيش الأبيض بقطاع الصحة بقنا يعملون ليل نهار من أجل العمل علي التصدى لفيروس كوفيد 19 ، مثمناً دورهم التاريخى فى الوقوف يداً بيد من أجل القضاء على الكورونا.

وأشار تواضروس، إلى أن دعم القيادة السياسية للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، له دور كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة مما يحسن من الخدمات الطبية المقدمة.

وطالب وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، المواطنين بمتابعة الإلتزام بإرتداء الكمامات و إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية.

و تقدم توتضروس، بخالص الشكر و العرفان لجميع جنود الجيش الأبيض على ما قدموه و يقدموه في سبيل رفع العناء والتخفيف عن المرضى من أبناء قنا .