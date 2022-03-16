بدء تسجيل تدريبات واختبارات المعلمين المرشحين للترقي في القاهرة والشرقية وأسيوط

عبر منصة المعلم للتدريب ..

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يبدأ اليوم معلمو ديوان عام الوزارة والقاهرة والشرقية وأسيوط المرشحين للترقي في التسجيل على منصة المعلم للتدريب عن بُعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين، لحجز تدريبات الترقي وخوض اختبارات ترقي المعلمين عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عملية التسجيل ستظل متاحة للمعلمين المرشحين للترقي في المحافظات المذكورة، حتى يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.

وناشدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين.

كما شددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أهمية أن يقوم المعلم المرشح للترقي بقراءة الإرشادات الموجودة على منصة المعلم للتدريب عن بُعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين ، والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهته أي صعوبات.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020 /2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات الذين تمت الاستعانة بهم.