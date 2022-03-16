عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة العامة لتأمين محور القناة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء محمد صلاح رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس،  بديوان عام محافظة بورسعيد،  وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المنافذ الجمركية والمواني بنطاق محافظة بورسعيد .

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس  

ورحب محافظ بورسعيد ، بزيارة رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مشيدا بالتعاون المثمر وجهود حماية وتأمين المنافذ الجمركية ببورسعيد والمواني ، والتي شهدت تطورا غير مسبوق في إطار التنمية التي حققتها بورسعيد على كافة الأصعدة،  مستعرضا الموقف الحالي في سير العمل داخل منافذ بورسعيد والموانئ بعد أعمال التطوير والتي حققت معدلات عالية من النظام والأمن والأمان كما أصبحت واجهة حضارية لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس  

الحماية المدنية تسيطر على حادث تسريب غاز في بورسعيد

من جانبه، وجه رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على الجهود المتواصلة للارتقاء بمحافظة بورسعيد، مشيدا بأعمال تطوير عدد من المنافذ ببورسعيد، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والتتفيذية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس  
بورسعيد محافظ بورسعيد قناة السويس محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان المنافذ الجمركية عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مدينة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

ترشيحاتنا

يوم المرأة المصرية ..ذكرى ثورة سيدات المحروسة ضد الاستعمار وسقوط أول شهيدة

تعود للحرب العالمية الأولى.. رسالة مؤثرة من جندي أمريكي لحبيبته ليلي

إطلاق أول منصة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في شرق المتوسط

شكري يبحث مع كبير الوزراء السنغافوري تنسيق السياسات الأمنية | صور

واشنطن وجهت رسالة قوية.. الناتو يحذر من تبعات طويلة الأمد للغزو الروسي

رسوم التوثيق أبرزها..6 إعفاءات لصالح الصناديق الخاصة بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

فيديو

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

أسماء الفنانين الحقيقية ومفاجآت لن تتخيلها

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ