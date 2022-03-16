استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء محمد صلاح رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المنافذ الجمركية والمواني بنطاق محافظة بورسعيد .

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس

ورحب محافظ بورسعيد ، بزيارة رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مشيدا بالتعاون المثمر وجهود حماية وتأمين المنافذ الجمركية ببورسعيد والمواني ، والتي شهدت تطورا غير مسبوق في إطار التنمية التي حققتها بورسعيد على كافة الأصعدة، مستعرضا الموقف الحالي في سير العمل داخل منافذ بورسعيد والموانئ بعد أعمال التطوير والتي حققت معدلات عالية من النظام والأمن والأمان كما أصبحت واجهة حضارية لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس

من جانبه، وجه رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على الجهود المتواصلة للارتقاء بمحافظة بورسعيد، مشيدا بأعمال تطوير عدد من المنافذ ببورسعيد، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والتتفيذية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.