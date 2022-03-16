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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً إحتفالاً بيوم الشهيد والمحارب القديم

صورة من احتفالية
صورة من احتفالية القوات المسلحة

أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفاعليات  بكلمة اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمحاربين القدامى المشاركين فى المهرجان.

مؤكداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها الجمعية لأعضائها من رعاية صحية وإجتماعية ورياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات خلال المرحلة المقبلة ، مؤكداً أن إسهامات أبطال القوات المسلحة على أرض مصر تعد مبعثاً للفخر والتقدير من جميع أبناء الشعب المصري العظيم .

وتضمنت الفاعليات إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة وألعاب القوى ورفع الأثقال والريشة الطائرة وتنس الطاولة لفرق الجمعية، عكست المنافسات الروح الرياضية العالية والتنافس الشريف بين جميع الفرق المشاركة من مختلف الألعاب، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية .

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .

يأتي ذلك إستمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

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القوات المسلحة يوم الشهيد جمعية المحاربين القدماء جهاز الرياضة العسكري الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع القيادة العامة للقوات المسلحة على

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