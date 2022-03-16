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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. القبض علي عصابة تتاجر بالمواد المخدرة بينهم امرأة

المتهمين
المتهمين

أعلنت عمليات العاصمة العراقية بغداد ، اليوم “الأربعاء”، القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في منطقة المنصور، بينهم امرأة.

وذكرت العمليات في بيان لها أنه "لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت قوة من لواء السابع والعشرون فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال متابعة اشخاص يقومون بتجارة المواد المخدرة في منطقة المنصور محلة 613 خلف مطعم طبق المندي، واثناء عملية التدقيق والتحري تم ملاحظة شخصين خارجين من أحد الشقق المشبوهة حيث تم تفتيشهم وضبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة وبعدها تم الاستدلال على شقتهم والتفتيش في داخلها تبين وجود فتاة داخل الشقة بحالة تعاطي بالإضافة إلى ضبط ميزان الكتروني وأكياس صغيرة الحجم وذلك في منطقة المنصور غربي بغداد".

وأكد البيان أنه "تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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