العراق يستدعي سفير إيران بعد قصف أربيل.. وأوكرانيا تحذر الناتو من الصواريخ الروسية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: الوضع الوبائى آمن وانخفاض كبير بإصابات كورونا

الكاظمي لبلينكن: العراق ليس ساحة لتصفية "الحسابات الخارجية"

الجيش اليمني يعلن تكبيد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب

العراق... استدعاء السفير الإيراني احتجاجًا على قصف أربيل

زيلينسكي لدول الناتو: سقوط الصواريخ الروسية على أراضيكم "مسألة وقت"

روسيا: قصف يافوريف تسبب بمقتل "180 من المرتزقة"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، قوله إن الوضع الوبائى فى مصر مستقر وآمن وحالات الإصابة بفيروس كورونا تتراجع حتى وأن كان هناك نسب بسيطة من الإصابة والوفيات، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بالإجراءات الاحترازية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ينبغي عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية "الحسابات الخارجية".

وبحث المسؤولان، العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث، فيما أكد الكاظمي عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت استدعاء السفير الإيراني في بغداد، وأبلغته احتجاج الحكومة على استهداف أربيل عاصمة إقليم كردستان، بالصواريخ.

وأفادت "الوطن" بأن الجيش الإسرائيلي استمر في رفع مستوى التأهب الأمني قرب الحدود السورية واللبنانية تحسبا لهجمات إيرانية محتملة.

وقالت "الراي" إن الجيش اليمني أعلن أمس أن قواته كبدت عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جنوب محافظة مأرب، خلال الساعات الماضية.

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرًا أن التمنّع عن القيام بذلك سيؤدّي إلى هجوم روسيا على دول الحلف، حيث قال: "إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو".

ونقلت "الراي" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قصف قاعدة يافوريف قرب الحدود البولندية الأوكرانية، أسفر عن "مقتل أكثر من 180 مسلحا من المرتزقة الأجانب ودمر كمية كبيرة من الأسلحة المقدمة من دول خارجية".