عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

العراق يستدعي سفير إيران بعد قصف أربيل.. وأوكرانيا تحذر الناتو من الصواريخ الروسية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر: الوضع الوبائى آمن وانخفاض كبير بإصابات كورونا
الكاظمي لبلينكن: العراق ليس ساحة لتصفية "الحسابات الخارجية"
الجيش اليمني يعلن تكبيد الحوثيين خسائر فادحة جنوب مأرب
العراق... استدعاء السفير الإيراني احتجاجًا على قصف أربيل
زيلينسكي لدول الناتو: سقوط الصواريخ الروسية على أراضيكم "مسألة وقت"
روسيا: قصف يافوريف تسبب بمقتل "180 من المرتزقة"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، قوله  إن الوضع الوبائى فى مصر مستقر وآمن وحالات الإصابة بفيروس كورونا تتراجع حتى وأن كان هناك نسب بسيطة من الإصابة والوفيات، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بالإجراءات الاحترازية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ينبغي عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية "الحسابات الخارجية".

وبحث المسؤولان، العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث، فيما أكد الكاظمي عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.

الرئيس الأوكراني يؤكد مجددا رغبته في التفاوض مع بوتين

اقتصاد السعودية.. انطلاق معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للدواجن اليوم في الرياض

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت استدعاء السفير الإيراني في بغداد، وأبلغته احتجاج الحكومة على استهداف أربيل عاصمة إقليم كردستان، بالصواريخ.

وأفادت "الوطن" بأن الجيش الإسرائيلي استمر في رفع مستوى التأهب الأمني قرب الحدود السورية واللبنانية تحسبا لهجمات إيرانية محتملة.

وقالت "الراي" إن الجيش اليمني أعلن أمس أن قواته كبدت عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جنوب محافظة مأرب، خلال الساعات الماضية.

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرًا أن التمنّع عن القيام بذلك سيؤدّي إلى هجوم روسيا على دول الحلف، حيث قال: "إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو".

ونقلت "الراي" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قصف قاعدة يافوريف قرب الحدود البولندية الأوكرانية، أسفر عن "مقتل أكثر من 180 مسلحا من المرتزقة الأجانب ودمر كمية كبيرة من الأسلحة المقدمة من دول خارجية".

 

 

مصر الكويت العراق لبنان الناتو روسيا بغداد ايران فيروس كورونا أوكرانيا كورونا صحف الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

بايدن وماكرون يؤكدان التزامهما بدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على أفعالها

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

ترشيحاتنا

التعليم : إجراءات لتوعية الطلاب بالمشروعات القومية لزيادة الولاء والانتماء

نشرة مرور الاثنين.. الطرق بالقاهرة والجيزة والصحراوية تعمل بصورة طبيعية

وزير النقل: تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية

اغتصاب وقطع طرق.. من هو الإرهابي حسن الفرج الذي أعدمته السعودية ؟

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق على سواحل الإسكندرية

مدبولي والجزار يتابعان تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

فيديو

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

ترفع فيه الأعمال..سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم

فيديوجراف|بسبب الغيرة من فنانة مشهورة.. انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ