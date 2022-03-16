دي مضبوطة في وضع مخل|شقيق زوج معذّب: مرات أخويا مش بني آدمة..فيديو

قال شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بالتعاون مع عشيقها، "إنه لما استلمت ولاد اخويا في القسم قالولى إن الضابط دخل على زوجة أخويا في الإسماعيلية وتم ضبطها في وضع مخل مع عشيقها".

وأضاف شقيق الزوج، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن “زوجة أخويا بالنسبة لي مش بني آدمة، ولو أنتي مخوفتيش على أخويا مخوفتيش على ولادك، خاصة أن فيه ولد منهم لديه إعاقة ذهنية".

وتابع شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بالتعاون مع عشيقها، أنه “انا بعول أولاد اخى وأكبرهم 12 سنة وولد 7 سنوات ومعاق ذهنيا وولد 4 سنوات وقاعدين مع بنت اختي”.

وأشار شقيق الزوج إلى أن المهم لزوجة أخي الآن ألا تتهم في قضية قتل أخي، ولكن أن تتهم بقضية زنا".