محافظ الفيوم: السلع متوفرة ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار



كشف أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إجراءات المحافظة لمتابعة الأسعار، قائلا:" المحافظة تعمل على إتاحة السلع وتشديد الرقابة التموينية على تلك السلع".

وأضاف “أحمد الأنصاري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،هناك زيادة في كميات السلع المعروضة بالمحافظة، من خلال معارض أهلا رمضان، متابعا: تم افتتاح 9 معارض في مدن وقرى المحافظة.

واسترسل:" مبادرة كلنا واحد وسيارات القوات المسلحة يوفران كافة أنواع السلع الغذائية واللحوم للمواطنين، متابعا: المعارض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان ونتوقع زيادة اعدادها الفترة القادمة.

ولفت إلى أن الأحزاب السياسية بدأت في أنشاء شوادر لتوفير السلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير سيارات متنقلة للوصول إلى القرى البعيدة، منوها بأن هناك بعض رجال الأعمال سيقدمون لحوم بأسعار منخفضة بداية من شهر رمضان.

وأوضح أن المحافظة نجحت في تحجيم ارتفاع أسعار السلع الغذائية، متابعا: السلع متوفرة ولا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار.