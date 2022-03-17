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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحوامل.. نصائح ضرورية للوقاية من خطر الإجهاض

الإجهاض
الإجهاض

يوحي مصطلح "الاجهاض" بحدوث خطأ ما أثناء الحمل، لكن هذا نادرا ما يكون صحيحا،تحدث معظم حالات الاجهاض بسبب عدم نمو الجنين بالشكل المتوقع، وذلك وفقا لما نشره موقع  mayoclinic.

 

عوامل خطر الإجهاض 

هناك عوامل مختلفة تزيد من خطورة الإجهاض ، بما في ذلك:

-العمر

 النساء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة للإجهاض من النساء الأصغر سنًا،  في سن 35 يكون لديك خطر بنسبة 20 بالمائة، أما  في سن الأربعين  يكون الخطر حوالي 40 في المائة،  وفي سن 45 تبلغ النسبة حوالي 80 بالمائة.

-حالات الإجهاض السابقة

 النساء اللائي تعرضن لإجهاضين متتاليين أو أكثر أكثر عرضة للإجهاض.

-الأمراض المزمنة

 النساء المصابات بحالة مزمنة ، مثل مرض السكري غير المنضبط ، أكثر عرضة للإجهاض.

-مشاكل الرحم أو عنق الرحم

 قد تؤدي بعض حالات الرحم أو أنسجة عنق الرحم الضعيفة (عنق الرحم غير الكفء) إلى زيادة خطر الإجهاض.

-التدخين والكحول والمخدرات

 النساء المدخنات أثناء الحمل أكثر عرضة للإجهاض من غير المدخنات، كما أن الإفراط في تناول الكحوليات وتعاطي المخدرات بصورة غير مشروعة يزيدان من مخاطر الإجهاض.

-وزن

 تم ربط نقص الوزن أو السمنة بزيادة خطر الإجهاض.

-اختبارات ما قبل الولادة الغازية

 تحمل بعض الاختبارات الجينية الغازية قبل الولادة ، مثل أخذ عينات من الزغابات المشيمية وبزل السلى ، خطرًا طفيفًا للإجهاض.

مضاعفات الاجهاض 

يصاب بعض النساء اللائي يتعرضن للإجهاض بعدوى في الرحم، وهذا ما يسمى أيضًا بالإجهاض الإنتاني، تشمل علامات وأعراض هذه العدوى ما يلي:

حمى

قشعريرة

ألم أسفل البطن

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

الوقاية من الاجهاض 

في كثير من الأحيان ، ليس هناك ما يمكنك فعله لمنع الإجهاض، ركزي ببساطة على الاعتناء بنفسك وبطفلك:

اطلبي رعاية منتظمة قبل الولادة.

تجنبي عوامل خطر الإجهاض المعروفة  مثل التدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات.

تناول الفيتامينات اليومية.

قلل من تناول الكافيين، وجدت دراسة حديثة أن شرب أكثر من مشروبين يحتويان على الكافيين في اليوم يبدو مرتبطًا بزيادة مخاطر الإجهاض.

الاجهاض عوامل خطر الإجهاض health مضاعفات الاجهاض الوقاية من الاجهاض

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