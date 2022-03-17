ميزة خفية تساعدك في العثور على أندرويد حال فقدانه أو سرقته

تعتمد ميزة جوجل "العثور على جهازي Find My Device" على شيئين يتم تمكينهما: الميزة نفسها وخدمة تحديد المواقع من Google، بالإضافة إلى ذلك، أن تملك حساب Google، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.

أصبحت الهواتف الذكية جزءا كبيرا من حياتنا اليومية، لدرجة أنها يمكن أن يكون فقدها أو سرقته أمرا مؤلما على بعض الأشخاص، وإذا لم تتمكن من العثور على هاتفك على الفور سواء فقدته أو قام شخصا ما بسرقته فيمكنك استخدام ميزة "العثور على جهازي" التي تقدمها شركة جوجل لتحديد موقع جهازك المفقود.



كيف تعثر على هاتف أندرويد مفقود باستخدام ميزة Find My Device

يمكنك العثور على هاتف أندرويد مفقود باستخدام ميزة جوجل المذهلة "العثور على جهازي Find My Device"، أو عبر تطبيق "Find My Device" المتوفر على متجر بلاي واستخدام جهاز أندرويد مختلف لتسهيل عملية الوصول إلى جهازك الضائع عبر حساب جوجل.

وتأتي ميزة "العثور على جهازي Find My Device" كجزء من نظام التشغيل القياسي على هواتف جوجل Pixel والعديد من طرازات أندرويد الأخرى وعادة ما يتم تشغيلها افتراضيا، ولكن بعض طرز أندرويد قد تدعم تطبيقًا مختلفا مثل أجهزة سامسونج حيث تملك تطبيق Find My Mobile الخاص بها.

كيفية العثور على هاتفك المفقود باستخدام ميزة Find My Device

1. قم بتحميل تطبيق جوجل Find My Device على هاتف أندرويد آخر عبر الرابط التالي هنا.

2. بمجرد تثبيت التطبيق، قم بإضافة حساب جوجل المسجل على هاتفك المفقود، وستعمل ميزة "Find My Device" على تحديد آخر موقع معروف للجهاز.

3. عبر خريطة جوجل ستتمكن من الحصول على معلومات حول مكان الهاتف، لديك ثلاثة خيارات:

- حدد "تشغيل الصوت" للتحكم عن بعد فى الهاتف لتشغيل نغمة رنين بأعلى مستوى لمدة 5 دقائق، فسيتم تشغيل صوت الجهاز حتى إذا تم ضبطه على الوضع الصامت أو الاهتزاز.

- حدد "تآمين الجهاز" لمنع أى شخص من الوصول إلى بيانات هاتفك، كما يمكنك عرض رسالة أو رقم هاتف على شاشة القفل للمساعدة الشخص الذي عثر على الجهاز فى الاتصال بك.

- حدد خيار "محو الجهاز" إذا فقد الهاتف أو سرق ولا تتوقع استعادته، وسيؤدى ذلك إلى مسح الهاتف وإعادة ضبطه على إعدادات المصنع.

4. إذا تعذر العثور على هاتفك، فسترى آخر موقع معروف له، إذا كان متاحا.