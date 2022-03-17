الأوقاف: غلق مسجد الحسين خلال شهر رمضان لحين انتهاء عمليات الصيانة والترميم|فيديو

كشف هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف عن تفاصيل استعداد الوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم.



وقال هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن مسجد الحسين خضع لأعمال هندسية كبرى منذ فترة ومستمرة حتى الآن وأهل الاختصاص بهذا الأمر قالوا إنه لابد من غلق المسجد حتى تنتهى عمليات الترميم والتى يصعب استمرارها مع أداء الصلوات حفاظا على المواطنين .



ولفت هشام عبد العزيز، إلى أنه تمت الموافقة على غلق مسجد الحسين غلقا تاما لحين انتهاء عمليات الصيانة والترميم ، منوها أنه تم انشاء غرفة عمليات على مستوى انحاء الجمهورية من شأنها ترشيح المساجد التى سيقوم بها الدرس الدينية فى شهر رمضان ومنها درس العصر ، خاطرة التراويح والتى من شأنها متابعة كل مايخص الخطط الدعوية ، الموضوعات المختارة التى ستتم خلالها الخواطر الدينية وسيتم الالتزام بها وسيكون هناك تفتيش من الإدارات ، المديريات لضبط العملية الدعوية خلال شهر رمضان المبارك .