رئيس أوكرانيا ساخراً من الجيش الروسي: نساعد جنودهم لمقابلة الله

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا حاسما في وقت متأخر من الليل، وذلك بالتزامن مع القصف الروسي للعاصمة كييف.

وحسب "الجارديان" البريطانية، سخر زيلينسكي من القوات الروسية، قائلا إنه تم إرسال الجنود لإجراء "تدريبات عسكرية" فقط، ليجدوا أنفسهم على الأراضي الأوكرانية.

وقال زيلينسكي:"لقد مر 25 يوما تبحث القوات الروسية عن النازيين الذين اخترعتهم روسيا، والذين يزعم أنهم يريدون حماية شعبنا منهم، ولا يمكنهم العثور عليهم. إنهم يبحثون عن الأوكرانيين الذين يستقبلونهم بالزهور ولا يمكنهم العثور عليهم، على الأقل في بعض المدن أو في بعض قرى بلدنا".

وأضاف:"والأهم من ذلك، أن القوات الروسية لا تستطيع أن تجد طريقها إلى الوطن. لهذا السبب يساعدهم جنودنا على إيجاد طريقهم إلى دينونة الله".

وتابع:"دينونة الله، التي أنا مقتنع بها، سوف يتلقون عقابا واحدا للجميع: قبو أبدي. إلى الأبد تحت القنابل، إلى الأبد بدون طعام وماء وتدفئة. على كل ما فعلوه ضد شعبنا، الأوكرانيين العاديين. ضد المدنيين".

وأكد زيلينسكي أيضا شن هجمات على ماريوبول وخاركيف وخيرسون في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا جهودها للإجلاء.

وقال:"في ماريوبول المحاصرة، ألقى الطيران الروسي قنبلة على مدرسة للفنون حيث كان الناس يحتمون بها، مختبئين من القصف. ولم تكن هناك مواقع عسكرية. كان هناك ما يقرب من 400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. إنهم محاصرون تحت الأنقاض الآن. في الوقت الحالي ، لا نعرف عدد الأحياء".

وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"لكننا نعلم أننا سنسقط طيارا أسقط تلك القنبلة. تماما كما أسقطنا بالفعل مائة قاتل جماعي آخر".

وقال زيلينسكي إنه اعتبارا من 20 مارس، لم يكن هناك سوى أربعة ممرات إنسانية مفتوحة، مما سمح لـ 7295 شخصا بالإجلاء.

وتابع:"وصل ما يقرب من 4000 من سكان ماريوبول إلى زاباروجيا. وصباح الغد، نستعد لإرسال حافلات إلى ماريوبول لمواصلة هذه المهمة الهامة. وتم إنقاذ أكثر من 3000 شخص في منطقة كييف. ومع ذلك ، في منطقة خاركيف ... استولت القوات الروسية على قافلتنا للمساعدات الإنسانية لمدينة فوفشانسك. لقد فقدنا التواصل مع ستة أشخاص: خمسة سائقين وطبيب واحد. سنحررهم. وسنبذل مرة أخرى جهدا لتقديم المساعدات اللازمة لشعبنا".

ووصف زيلينسكي الوضع في خيرسون قائلا إن المنطقة قاتلت مرة أخرى اليوم "في الشوارع وبالأعلام الأوكرانية وشجاعتنا الأوكرانية".