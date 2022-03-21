عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا ساخراً من الجيش الروسي: نساعد جنودهم لمقابلة الله

صدى البلد

 ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا حاسما في وقت متأخر من الليل، وذلك بالتزامن مع القصف الروسي للعاصمة كييف.

وحسب "الجارديان" البريطانية، سخر زيلينسكي من القوات الروسية، قائلا إنه تم إرسال الجنود لإجراء "تدريبات عسكرية" فقط، ليجدوا أنفسهم على الأراضي الأوكرانية.

وقال زيلينسكي:"لقد مر 25 يوما تبحث القوات الروسية عن النازيين الذين اخترعتهم روسيا، والذين يزعم أنهم يريدون حماية شعبنا منهم، ولا يمكنهم العثور عليهم. إنهم يبحثون عن الأوكرانيين الذين يستقبلونهم بالزهور ولا يمكنهم العثور عليهم، على الأقل في بعض المدن أو في بعض قرى بلدنا".

وأضاف:"والأهم من ذلك، أن القوات الروسية لا تستطيع أن تجد طريقها إلى الوطن. لهذا السبب يساعدهم جنودنا على إيجاد طريقهم إلى دينونة الله".

وتابع:"دينونة الله، التي أنا مقتنع بها، سوف يتلقون عقابا واحدا للجميع: قبو أبدي. إلى الأبد تحت القنابل، إلى الأبد بدون طعام وماء وتدفئة. على كل ما فعلوه ضد شعبنا، الأوكرانيين العاديين. ضد المدنيين".

وأكد زيلينسكي أيضا شن هجمات على ماريوبول وخاركيف وخيرسون في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا جهودها للإجلاء.

روسيا تعلن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة بمغادرة ماريوبول بشكل آمن

الدولية للطاقة الذرية: نصف موظفي تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا عادوا إلى ديارهم

وقال:"في ماريوبول المحاصرة، ألقى الطيران الروسي قنبلة على مدرسة للفنون حيث كان الناس يحتمون بها، مختبئين من القصف. ولم تكن هناك مواقع عسكرية. كان هناك ما يقرب من 400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. إنهم محاصرون تحت الأنقاض الآن. في الوقت الحالي ، لا نعرف عدد الأحياء".

وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"لكننا نعلم أننا سنسقط طيارا أسقط تلك القنبلة. تماما كما أسقطنا بالفعل مائة قاتل جماعي آخر".

وقال زيلينسكي إنه اعتبارا من 20 مارس، لم يكن هناك سوى أربعة ممرات إنسانية مفتوحة، مما سمح لـ 7295 شخصا بالإجلاء.

وتابع:"وصل ما يقرب من 4000 من سكان ماريوبول إلى زاباروجيا. وصباح الغد، نستعد لإرسال حافلات إلى ماريوبول لمواصلة هذه المهمة الهامة. وتم إنقاذ أكثر من 3000 شخص في منطقة كييف. ومع ذلك ، في منطقة خاركيف ... استولت القوات الروسية على قافلتنا للمساعدات الإنسانية لمدينة فوفشانسك. لقد فقدنا التواصل مع ستة أشخاص: خمسة سائقين وطبيب واحد. سنحررهم. وسنبذل مرة أخرى جهدا لتقديم المساعدات اللازمة لشعبنا".

ووصف زيلينسكي الوضع في خيرسون قائلا إن المنطقة قاتلت مرة أخرى اليوم "في الشوارع وبالأعلام الأوكرانية وشجاعتنا الأوكرانية".

أوكرانيا زيلينسكي القوات الروسية الأوكرانيين ماريوبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 بسبب شهر رمضان| جدول المواعيد

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

علاقة عاطفية وتسرب للغاز.. كشف لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

الساعات الأخيرة.. البترول تحذر من تراكم فاتورة غاز المنزل لشهر مارس

التنمية المحلية: تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال بداية شهر رمضان

أمطار على القاهرة الكبرى وانخفاض درجات الحرارة

نحسن الوضع.. السيسي: مرتبات الناس ودخلهم لا يتناسب مع حياة كريمة

مصرع 4 من أسرة واحدة في حريق شبرا الخيمة..والأهالي:«منعرفش عنهم حاجة»|تفاصيل

ترشيحاتنا

حرب وأعاصير.. مسافر عبر الزمن يكشف أحداث ساخنة في 2022

سيارات لم نعاصرها.. قصة «عربية» احتوت على أول ملطف للهواء | صور

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد أسعار الخبر الفينو والسياحي

حقيقة تلقي محمود جاد وإيبوكا عروضًا للرحيل عن إنبي

رئيس أوكرانيا ساخراً من الجيش الروسي: نساعد جنودهم لمقابلة الله

أوباميانج عن احتفاله أمام ريال مدريد: كانت كرة التنين.. برشلونة بدأ حقبة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات في حفل موريكس دور بدبي| صور

فوائد بذور الشيا .. مزايا متعددة أبرزها زيادة هرمون الذكورة

بعد تولي طالبان.. وزير مالية أفغانستان سائق تاكسي في شوارع أمريكا

ثعبان ضخم يفاجئ امرأة داخل المطبخ.. شاهد ما حدث

فيديو

لغز وفاة شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

صنفوها كالخمر.. رأي مبروك عطية في وضع جوزة الطيب بالطعام

قطع بالكف وتهتك أنسجة وكسر في الأسنان.. 4 فنانات تعرضن للإصابة خلال التصوير "فيديوجراف"

عانى من السرطان.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ