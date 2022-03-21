عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شباب القادة: مسابقة الأنشطة الطلابية بداية لطريق جديد في ريادة الأعمال

انشطة طلاب جامعة
انشطة طلاب جامعة عين شمس

أكد النائب احمد فتحي،  وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب التنفيذية، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن مسابقة الانشطة الطلابية تعتبر الأهم في مشوار حياة كثير من الشباب و الطلاب الجامعيين ، لانها بداية لتنفيذ أفكار اشتغل عليها الطلاب ، و بداية لطريق جديد ليهم في ريادة الأعمال في المجالات المختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان العمل مع الكوادر الشبابية يعد المسرع الاساسي لعجلة التنمية بما يتناسب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتمكين شباب الجامعات المصرية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

txt

غدًا.. جامعة عين شمس تناقش تأثير أزمة أوكرانيا على مصر والشرق الأوسط

txt

المؤتمر الثاني في أسبوع العلم ببنات عين شمس يكرم رئيس الجامعة ونائبه

وأشار النائب احمد فتحي، الي ان مؤسسة شباب القادة YLF هي مؤسسة مجتمع مدني تهدف إلى تمكين الشباب من الانخراط بشكل إيجابي في المجتمع من خلال تطوير مهاراتهم القيادية من خلال أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية.

وتابع: نحن متأكدين في مؤسسة شباب القادة إن كل الفرق اللي وصلت للمرحلة ديه في برنامج YLF Leaders league هي فرق مميزة بأفكار مشاريع مختلفة و مفيدة.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب التنفيذية، ان آداء الفرق في المسابقة النهائية من YLF Leaders league 3، يختلف عن المراحل المسابقات السابقة لانها أول و أكبر مسابقة تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وعن تفاصيل المسابقة، أوضح النائب احمد فتحي،  وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب التنفيذية، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة والتي شهدت مشاركة 500 نشاط طلابي على مستوى الجمهورية في خمسة مجالات رئيسية (التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، نماذج المحاكاة، البيئة).

275932618_407985074487642_5904758845094403385_n
275932618_407985074487642_5904758845094403385_n
275958448_499123018347389_4384052964572653789_n
275958448_499123018347389_4384052964572653789_n
275984508_488525106331204_2172721291209796492_n
275984508_488525106331204_2172721291209796492_n
276030367_1010599619887668_7119897766155830987_n
276030367_1010599619887668_7119897766155830987_n
276370644_352232873507559_2653805643242023244_n
276370644_352232873507559_2653805643242023244_n
276951603_346694510732167_1381000432385015379_n
276951603_346694510732167_1381000432385015379_n
النائب أحمد فتحي تنسيقية شباب الاحزاب التنفيذية الانشطة الطلابية التضامن الاجتماعي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب..قفزة كبيرة لـ أسعار المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقام تاريخية

بنك مصر يعيد إصدار شهادة " طلعت حرب " سنوية بعائد 18%

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2022

تبدأ من 6 آلاف.. أسعار تذاكر عمرة رمضان لهذا العام

الذهب يقفز بشكل تاريخي.. ارتفاع الجرام 46 جنيها بمستهل التعاملات

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%

ترشيحاتنا

السكة الحديد: اختصار وصول ‏‎وقيام قطارات‎ ‎وجه بحري"الروسي" بـ شبرا الخيمة مؤقتًا

حكم التحدث أثناء الأذان .. اِعرف الضوابط والمأثور عن النبي

ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عقب رفع أسعار القائدة

بالصور .. هدوء لجان أولى ثانوي في ثاني أيام الامتحانات الإلكترونية التدريبية

رئيس مجلس النواب: التغيرات المناخية تمثل تحديا عالميا ومواجهتها السريعة أصبحت إلزامية

خبير اقتصادي: رفع الفائدة يجذب استثمارات عربية وأجنبية لأدوات الدين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مقاومة العطش في رمضان

أبرز إطلالات النجمات في حفل موريكس دور بدبي| صور

فوائد بذور الشيا .. مزايا متعددة أبرزها زيادة هرمون الذكورة

بعد تولي طالبان.. وزير مالية أفغانستان سائق تاكسي في شوارع أمريكا

فيديو

الرواتب وإجراءات جديدة خلال أيام.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمواطنين|"فيديوجراف"

وداعًا.. رحلة زكي فطين عبد الوهاب مع مرض السرطان وأسرار حياته

الرئيس ينتصر للمواطنين .. تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2022/2023

لغز وفاة شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ