شباب القادة: مسابقة الأنشطة الطلابية بداية لطريق جديد في ريادة الأعمال

أكد النائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب التنفيذية، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن مسابقة الانشطة الطلابية تعتبر الأهم في مشوار حياة كثير من الشباب و الطلاب الجامعيين ، لانها بداية لتنفيذ أفكار اشتغل عليها الطلاب ، و بداية لطريق جديد ليهم في ريادة الأعمال في المجالات المختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان العمل مع الكوادر الشبابية يعد المسرع الاساسي لعجلة التنمية بما يتناسب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتمكين شباب الجامعات المصرية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأشار النائب احمد فتحي، الي ان مؤسسة شباب القادة YLF هي مؤسسة مجتمع مدني تهدف إلى تمكين الشباب من الانخراط بشكل إيجابي في المجتمع من خلال تطوير مهاراتهم القيادية من خلال أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية.

وتابع: نحن متأكدين في مؤسسة شباب القادة إن كل الفرق اللي وصلت للمرحلة ديه في برنامج YLF Leaders league هي فرق مميزة بأفكار مشاريع مختلفة و مفيدة.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب التنفيذية، ان آداء الفرق في المسابقة النهائية من YLF Leaders league 3، يختلف عن المراحل المسابقات السابقة لانها أول و أكبر مسابقة تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وعن تفاصيل المسابقة، أوضح النائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب التنفيذية، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة والتي شهدت مشاركة 500 نشاط طلابي على مستوى الجمهورية في خمسة مجالات رئيسية (التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، نماذج المحاكاة، البيئة).

275932618_407985074487642_5904758845094403385_n

275958448_499123018347389_4384052964572653789_n

275984508_488525106331204_2172721291209796492_n

276030367_1010599619887668_7119897766155830987_n

276370644_352232873507559_2653805643242023244_n