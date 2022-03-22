في عيد الأم.. شريف رمزي لوالدته: بحبك حب مش ممكن تتخيليه

حرص الفنان شريف رمزي، علي تهنئة والدته بعيد الأم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر شريف رمزي صورة له برفقة والدته و علق قائلا : كل عيد ام و انتي بالف خير ، بحبك حب مش ممكن تتخيليه.

يذكر أن الفنان شرف رمزى علق على الجدل المثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز” بطولة الفنانة منى زكى عبر تويتر .

وكتب شريف رمزى :" أنت من حقك طبعا انك تعمل رقابة ذاتية على اى حاجة فى حياتك لكن لازم رقابتك الذاتية دى متخرجش على اطار انها ذاتية ،متفرضهاش على حد ،مش من حقك ".

وأضاف شريف رمزى :": فى شروط واجبة لنقد أى عمل فنى أهمها وأولها انك تبقى شفته".