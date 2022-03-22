5 ملايين جنيه مكافأة.. تعرف على أحداث الحلقة 23 من اللعبة

طرحت منصة شاهد الحلقة 23 من مسلسل اللعبة ، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ويقوم ببطولته الفنان هشام ماجد وشيكو.

حيث حملت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها خسارة فريق وسيم ( شيكو ) للمرة الثانية علي التوالي ، بينما تمكن مازو ( هشام ماجد ) من الفوز في التحدى والحصول علي مكافأه قدرها 5 مليون جنيه .

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول “وسيم ومازو” وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

مسلسل اللعبة بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

وكانت قد أعلنت الفنانة مي كساب، منذ ايام قليلة انتهاء تصوير مسلسل اللعبة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي كساب ، في الصورة برفقة أبطال العمل، مما نال اعجاب متابعيها.