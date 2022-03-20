محمد محيي: اتحاد البادل يستهدف نشر اللعبة وتنمية مهارات اللاعبين.. فيديو

أكد محمد محيي أمين صندوق اتحاد البادل " تحت التأسيس " ، على اهتمام الاتحاد الدولي للعبة بدعم ونشرها في مصر بالتعاون مع الاتحاد المصري ووفق برامج مشتركة .

وقال محيي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد : المشاركة المصرية في بطولة FIP Star الدولية للبادل كانت قوية وجدية، وبدأت مرحلة جديدة في التطور والدخول إلى المسار الاحترافي .

وأضاف أمين صندوق الاتحاد : نسعي بكل جهدنا في استضافة أكبر الأحداث العالمية خلال الفترة المقبلة ، وبالفعل تم الاتفاق علي 8 بطولات دولية تقام في مصر، وذلك لدعم اللاعبين المصريين وتخولهم المنافسة وكسب الخبرات الدولية .

وأكمل : نهتم بشكل كبير بقطاع الناشئين ونستهدف تكوين منظومة قوية تستطيع تحقيق أفضل المستويات العالمية في المستقبل القريب، وسيكون ذلك عن طريق برنامج كامل لدعم اللاعبين ، وأيضا المدربين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة .

وأوضح : هدفنا من البطولات العالمية زيادة المنافسة بين اللاعبين المصريين والاحتكاك مع نظائرهم الدوليين لكسب الخبرة والمهارة والاطلاع على المستوى الدولي .

واختتم محمد محي أمين صندوق اتحاد البادل : نشكر وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي ووقفته مع الاتحاد والرياضة في مصر.